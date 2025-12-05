刘松仁为宏福苑五级火心碎 以为已看化竟受巨大冲击「好似有想死嘅感觉」：因为我系香港人

大埔宏福苑五级大火灾情惨烈，造成过百人死亡，至今仍有数十人失联，生死未卜，事件引发各地关注。刘松仁日前在进行网上信仰分享会，亦有谈及香港这次不幸的无情大火，他痛心表示：「呢件事情对我影响好大。」刘松仁沉重谈及大火，更看似数度哽咽，「呢件事件对我嚟讲，个冲击好大。」他指火灾引发他思考：「我突然觉得，原来我好难过㖞……我已经咁睇得开㗎啦，点解我会咁难过呢？呢样嘢值得我思考。」

刘松仁：原来我好难过

在分享会中，刘松仁神情哀伤，坦言这场无情大火令他无法像过往一样，冷静、理智地准备分享会内容。他说：「因为我感情占咗我好多嘅空间，然后我冇办法即时跳出来……我做唔到，我觉得好困难。」现年70多岁的刘松仁，本以为在人生阅历上已看透世事，但这场大火却让他重新认识自己，「我之前嘅体悟就系，我觉得我知道我系点。但系呢个moment，我突然觉得，原来我好难过㖞……」他深入剖析，这份沉重的悲痛源于一份归属感：「我就觉得，嗯，因为我系香港人，佢发生喺香港。」

刘松仁：因为我都系香港人

刘松仁解释，虽然世界各地的人都会对这场灾难感到悲伤，但程度上却因与香港的连结而有所不同。他说：「就好似我哋睇中东战争、乌克兰战争咁，感受上总会有啲唔同」，而身为华人、或已移民的港人，感受会再深一层。但他认为，自己感受到的痛楚，肯定比他们更甚：「我一定系比佢哋多啲，因为我都系香港人。咁喺大埔住嘅人，佢哋一定比我多啲（感受），系咪？咁如果喺𠮶度有朋友嘅人，就比我更多啲。」他认为，最悲痛的莫过于在火灾现场楼下，焦急地等待亲人消息的家属，「我哋再比较当日喺楼下嘅亲人，其实冇得比，佢哋𠮶种难过系大过我哋好多好多。」

无助感令刘松仁忆起亡母

刘松仁更坦言，火灾中那种无奈与无助的感觉，令他忆起当年面对母亲病逝时的无力感。他说：「呢个感觉，正正系我当年对住妈妈𠮶时𠮶个感觉。我对住我妈妈嘅病嘅时候感觉，无助，无奈，唔知点。」他形容那是一种走到绝路，「所以我咪话，『我好似有个想死嘅感觉』，意思就系……因为我行到绝路，系完全无可奈何，我喺𠮶个经验里面，我就重生喇！」他认为有如此多人捐款，除了展现人间有爱，某程度上是想抒发心中的「无能为力」，他表示：「即系好似做返啲嘢咁，实际上对𠮶件事实质……系冇办法阻止佢发生，𠮶个难过、无奈、无助，冇办法补救，根本做唔到嘢。」

刘松仁反思生命渺小

刘松仁慨叹，这场灾难让他再次感到生命的渺小，「我哋都想像唔到会咁烧法㗎嘛……你以为『乜嘢我都唔怕』、『我咩未见过呀？』你好似好巴闭咁，实际上唔系，我哋好渺小。」他认为，有信仰的人是幸福的，因为在面对如此巨大的悲痛时，可以有所交托。