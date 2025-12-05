Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界

影视圈
更新时间：14:45 2025-12-05 HKT
发布时间：14:45 2025-12-05 HKT

曾主演韩剧《Signal 信号》的49岁韩国影帝赵震雄，今日（5日）被韩媒《Dispatch》爆料出道前曾卷入偷车、性侵、无牌驾驶等案件，高中二年级时曾以「加重强盗、强奸罪」接受刑事审判。据指，当时他用本名赵元俊犯案，他之所以用父亲的姓名赵震雄出道，疑为了隐瞒过往黑历史；其公司指仍在确认中，还未发表立场。

赵震雄隐瞒本名、真实生日

据报道赵震雄出道时不仅隐瞒了本名，也掩盖了真实生日，他对外庆祝农历3月初三生日，但实际出生日期为1976年4月6日。他声称在釜山土生土长的他，高中阶段的学历纪录几乎全无，并刻意淡化在首尔求学的事实。1996年，他进入釜山的庆星大学主修戏剧电影，不过外界难以确认其入学方式。

相关阅读：李善均逝世丨多位影帝送别好友！赵震雄崩溃情绪激动 许光汉无缘合作仍现身灵堂

赵震雄被指曾涉抢劫及意图强奸

举报人更表示：「赵震雄年轻时是恶霸，曾和一伙人一起偷车，还卷入性暴力事件。」赵震雄高中和一群人至少偷了3辆车，还试图在偷来的车上性侵他人。法院资料显示，赵震雄在高二时因涉及抢劫与性侵未遂，遭判送入少年院接受保护处分，并在高三有一段时间于感化机构服刑。

相关阅读：47岁「伍允龙好兄弟」无预警暴瘦 面颊严重凹陷眼神空洞 激老廿年撞样内地影帝葛优

赵震雄曾多次涉殴斗、酒驾

赵震雄被指于2003年酒后与剧团成员发生暴力冲突，最终被法院判处罚款。更早之前，赵震雄也多次涉及殴斗事件，并曾因酒驾被吊销驾驶执照，当时已在电影《马粥街残酷史》中演出，尚未走红。2004年赵震雄正式进入电影界，自此全面改用现名。其所属公司指：「正在确认报道内容是否属实，掌握事实关系后会公布官方立场。」此外，赵震雄今年8月完成拍摄《信号2》，预计明年2026年初播出。

