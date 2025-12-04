蔡少芬跟圈中好闺密合体现身石门  59岁前港姐冠军未婚未育身材大走样？激现水桶腰惹热议

现年52岁的蔡少芬（Ada）与59岁的1989年港姐冠军陈法蓉（Monica），两人均是港姐出身并识于微时，是圈中公认的好闺密。近日，有网民在香港石门巧遇这对姊妹花，她们在街边等候过马路，全程有说有笑，近30年的深厚感情羡煞旁人。

蔡少芬陈法蓉闺密逛石门

从网民分享的照片可见，两人打扮轻松休闲，手里各拿著一杯咖啡，享受难得的逛街时光。当天，蔡少芬一头抢眼的红发，身穿印有白色图案的黑色宽松长袖上衣，搭配黑色紧身裤和白色厚底球鞋，造型充满街头潮流感。而一旁的陈法蓉就蓄着一头标志性的短发，身穿一件舒适的棕色毛绒外套，内搭灰色上衣，配上黑色宽裤，显得随性自在。

陈法蓉未婚未育生材走样？

虽然两人看起来心情极佳，但照片曝光后，网民的焦点却落在她们的身材状态上。已是三孩之母的蔡少芬，近期正为TVB新剧开工，身形依旧纤瘦，状态大勇，其纤细的长腿让不少人羡慕。然而，比她年长7岁、至今未婚未育的陈法蓉，其身形却成为了讨论焦点。不少网民留言指她似乎略为发福，在宽松上衣下显得「膀大腰圆」，更有人形容她出现「水桶腰」，肚子看起来「圆滚滚的」。

