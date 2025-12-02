新闻女王2丨姚亦澧演活沉迷邪教富二代 现实中系超级学霸 凭流利英文进军抖音爆红

TVB台庆剧《新闻女王2》剧情高潮迭起，近日讲述Man姐文慧心（佘诗曼饰）在散心时，意外接触到一个名为「晶耀研究学院」的神秘组织。该组织由宏光大师主理，声称能量水晶拥有神奇力量，吸引了众多信徒，其中一位虔诚学员，竟是松柏集团的新任主席郑志和，而饰演此角的正是在《爱．回家之开心速递》中以「细陈」一角深入民心的姚亦澧。

姚亦澧演技细腻

姚亦澧在剧中虽然戏份不多，但其精湛的演技却令人印象深刻。他所饰演的富豪主席郑志和，事业有成，却精神空虚，将所有希望寄托在宏光大师身上。他完美地演绎了那种对「大师」的盲目崇拜和依赖，在其中一幕，他向Man姐剖白为何如此信任「大师」，透过柔和但坚定的眼神、略带迷离的表情，将角色内心深处的脆弱、以及寻找到精神慰藉后的那份「安全感」诠释得淋漓尽致。他完全放下了「细陈」的影子，塑造出一个与过往角色截然不同、充满层次感的人物。

姚亦澧参加《香港先生选举》入行

观众对姚亦澧的印象大多停留在《爱．回家》中的富二代「细陈」，但其实这位在2006年透过《香港先生选举》入行的演员，演艺履历相当丰富。他曾担任《东张西望》主持，其后转战戏剧圈，虽多年来大多饰演配角，但在《使徒行者》中饰演覃欢喜（许绍雄饰）的手下「阿狗」，其忠心与狠劲的演绎，同样让观众留下深刻印象。

姚亦澧以学霸背景转战抖音

令人意外的是，姚亦澧原来是位学霸，他曾远赴英国修读诺桑比亚大学工商管理学士，后来更取得香港大学运动科学及康乐管理学士学位。近年，他积极开拓内地市场，进驻抖音平台。他发挥其语言天份，透过直播教英语，更不时大方展示健硕胸肌，成功吸引大量观众目光。姚亦澧的抖音帐号获得超过16万粉丝关注，在内地人气急升。

