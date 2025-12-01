90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来

现年55岁的1990年香港小姐季军梁小冰有「古装皇后」美誉，近年虽然淡出幕前，但仍活跃于抖音，不时分享自己的生活点滴。近日，她上传了一段影片，片中的她样貌再度「进化」，却因滤镜效果太强，呈现出如AI生成般的「胶样」，引起网民热烈讨论，直呼「非常不自然」。

梁小冰影片神态极不自然

在这段长约30秒的影片中，梁小冰身处高楼的露台上，身穿一袭白色连身裙，留著一头乌黑长发，对著镜头浅笑并对嘴唱歌。然而，在强大的美颜滤镜下，她的脸蛋变得异常光滑，零毛孔的肌肤、超V的下巴和不成比例的硕大眼睛，让五官看起来相当僵硬，失去了原有的神韵。梁小冰在片中随著音乐摆动身体和做出手势，但表情变化不大，配上这种极致「完美」的容貌，散发出一股浓浓的AI感，与真实的她判若两人。

不少网民看后纷纷留言，表示滤镜效果太夸张，「完全认不出来」、「有点假」、「还是自然一点比较好」、「这是AI小冰吗？」尽管有粉丝称赞她保养得宜，但更多人认为，梁小冰本身气质古典、样貌清秀，并不需要如此重手的美颜效果。

相关阅赞：前《430穿梭机》主持爱妻54岁仍飘少女味 与影后同届选港姐 曾是TVB古装女神

梁小冰是1990年港姐季军

梁小冰的演艺生涯始于1990年的香港小姐竞选，同届冠军是袁咏仪，亚军是翁杏兰。当年梁小冰以美貌与智慧并重，夺得季军后签约TVB。凭借其温婉的古典气质，她迅速成为电视台的当家花旦，尤其在古装剧中表现出色，主演了《鹿鼎记》、《圆月弯刀》、《新梁山伯祝英台》等多部经典剧集，被誉为「古装皇后」，是90年代不少观众心中的女神。

相关阅赞：54岁梁小冰晒命式公开结婚24年保甜秘诀 自揭尘封秘密当年为梁朝伟选美 丨独家

梁小冰与陈嘉辉婚姻美满

在事业得意之时，梁小冰也收获了爱情。她与同为演员的陈嘉辉相恋，两人于2000年结婚，至今已超过20年，并育有一子，是圈中公认的模范夫妻，感情一直非常稳定。

相关阅赞：逆天奇案2丨90年港姐梁小冰孖老公拍剧 结婚逾廿载爆陈嘉辉冧妻语录

梁小冰曾与陈法蓉闹翻

然而，性格直率的梁小冰也曾卷入是非。2016年，她在出席慧妍雅集的活动时，因没有穿上指定的制服外套，声称当众受到时任会长陈法蓉的严厉斥责，让她感到不受尊重。事后，梁小冰在社交平台上公开此事，两人隔空交火，更引发了袁咏仪、洪欣等前港姐艺人选边站队，成为当年娱乐圈的热门话题。最终，梁小冰愤而退出慧妍雅集，至今两人关系仍未破冰。