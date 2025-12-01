大埔宏福苑五级火｜豪门少奶奶变人肉暖炉照顾获救宠物 坐地抱紧15岁狗狗细心安抚

大埔宏福苑11月26日发生五级火，伤亡枕藉，无数家庭被摧毁，搜救工作持续，灾民需要不同的支援，多间企业、机构纷纷拨款支持赈灾及提供支援。消防员除了在救援行动中拯救生还者外，还陆续救出被困宠物，事件中有逾百只宠物受伤或死亡。

郭秀云揽实受惊狗狗

连日来爱协团队与其他团体及义工一起救治及配对其余被救出的动物，昨日（11月30日）有网民在Threads贴相并称当他的爱犬Jason被消防员救出后，因受惊过度全身发抖，在场一名义工揽实他的爱犬Jason，事后他得悉原来这名义工是郭秀云。

昨日有网民在Threads先贴上多张对话截图并说：「11月27号与消防员先生的对话，感激你救返Jason，多谢你哋用你哋嘅生命去救我宝宝。」爱犬被救出后被兽医检查，这网民说：「Jason健康检查，超声波同x ray肺、气管、胸腔、心脏同验血all冇事，健康的，只系有少少脱水，医生话大致上良好，因为好精神生猛，跑得快，又好食得，脱水要俾时间慢慢恢复，大概一至两星期。」他忆述爱犬Jason被救出重遇的一刻，亦要感激一个人：「27号朝早0928，我见返Jason嘅第一眼就系咁样，Sharon坐喺地下揽实紧佢。Sharon话见Jason救返出嚟后喺个笼入面系咁震，见佢好惊又冻，所以揽实佢。我当日唔知道你的名字好多谢你，郭秀云小姐。」

郭秀云揽狗相惹来不少网民留言，有人说：「郭秀云本身系可以过住少奶奶嘅阔太生活，但佢为咗动物权益，做咗好多嘢好忙呀。」、「Jason 真系好彩，遇到消防员哥哥同郭小姐，你地要继续幸福生活吖」、「有次我遇见有雀巢跌咗落嚟，入面原来有两只雀B，我当刻只想起郭小姐，我形容个情况俾佢听后，好快帮我揾义工帮手。」、「郭小姐系真心爱动物嘅人嚟，咁多年无变过。」与此同时，消防员的拯救行动，同样被赞：「『佢好努力叫我地开门』，生命无分贵贱，点样可以唔救，多谢消防员咁辛苦，以生命冒险救人救其他生命。」、「呢啲就系香港消防员，绝不轻视任何生命。」、「好感动！超级尊重生命嘅消防员，全香港人嘅英雄，Respect！」

郭秀云父亲是海洋公园创办人之一

郭秀云父亲是海洋公园创办人之一，母亲家族经营珠宝生意，郭秀云于1988年参加国际华裔小姐获得季军后加入娱乐圈，先后跟TVB、亚视及香港电台合作，并在电影界发展。1990年郭秀云与武打演员钱小豪在秘婚并育有一子钱浩然（后改名庞景峰），但不足三年便分居，两人最后离婚收场。现任丈夫是「钢铁大王」庞鼎元第五子庞杰，郭秀云因自小对大自然、动物有浓厚兴趣，婚后为争取动物权益不遗余力，除了是「爱护动物协会青少年动物拯救队」成员、香港海豚保育学会及Bloom的大使、香港野生救援及蓝色使命的董事、香港鹦鹉救援创办人等等，历年来致力向市民灌输与大自然并存的应有态度，积极参与环保和慈善活动。