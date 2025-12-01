中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿

TVB的王牌歌唱选秀节目《中年好声音4》近日热播中，其中有TVB剧集歌女王之称的谷娅溦加入成为常驻评审，意外引发了网民的热烈讨论。部分网民质疑她是否「够班」担任评审，尤其针对她在节目中对选手咬字的点评，认为她自己也带有口音，似乎没有足够的说服力。不过有网民翻查她的学历，发现她的音乐造诣绝对不输毕业於伦敦皇家音乐学院及香港演艺学院的海儿。

谷娅溦广东话咬字成焦点

谷娅溦来自湖南，早年来港发展时广东话并不流利。虽然她多年来透过不断学习，粤语水平已有显著提升，更推出了多首广东话歌曲，但口音问题依然是网民关注的焦点。早前她参演了热播剧《新闻女王2》，饰演一名实习记者，在活动上更被佘诗曼「温馨提示」说：「你要讲好啲广东话先」，虽是开玩笑，却也让谷娅溦的广东话水平再次成为话题。而在《中年好声音4》中，她不时提醒选手要注意咬字，这引起部分观众讨论，认为她在此领域的点评缺乏说服力。

谷娅溦音乐高材生背景曝光

面对种种质疑，不少支持谷娅溦的网民也为她平反。事实上，她的音乐背景相当亮眼，是名副其实的「音乐高材生」。她毕业于武汉音乐学院，更曾入读著名的美国波士顿音乐学院，主修声乐表演。此外，谷娅溦早在2015年便以踢馆身份参加《超级巨声4》并勇夺亚军，实力备受肯定。

有网民指出，单论音乐学历及歌唱技巧，谷娅溦的资历绝对不输同场的任何一位评审，担任《中年好声音4》的评审绰绰有余，认为她对音乐的专业见解，尤其在发声技巧方面，能为参赛者提供实质的帮助。

