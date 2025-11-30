大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」

大埔宏福苑五级火酿成重大伤亡，造成过百人罹难，全港心情沉重，事件震惊全球。香港乐坛天后谢安琪，原来她于出嫁之前也是住在宏福苑，这是她成长的家园，从童年到成为歌手，承载着她的青春。经过数日沉淀，谢安琪怀着悲痛的心情去表达自己的悲痛，她表示见旧居单位和昔日爱惜她的街坊家园被火舌吞噬，更甚是有多位旧同学、长辈和好邻居离世，谢安琪形容自己的心痛，是「无法言喻的沉重」。

谢安琪向消防员和救护人员致敬

她之后表示：「看著消防员奋不顾身的身影，救护人员不眠不休的奔波，街坊的哭泣和受困者的呼救，我们都感到束手无策，很想尽力去做一点甚么」，并表示「每个举动、每份心意凝聚起来，都是安顿受创家庭，支撑他们走下去的力量，大火无情家园崩塌，但我们仍可成为彼此的依靠」。

谢安琪悼念殉职消防英雄

谢安琪「感激每一位尽心尽力参与救助的人员」，并向「消防和搜救队员致以最崇高的敬意」：「感谢你们无比的勇气和无私的贡献，衷心向在拯救任务中失去宝贵生命的英雄何伟豪先生家属，致以最深切的慰问，并为仍在医院治疗的消防队员，送上诚挚的祝福」。

谢安琪张继聪捐100万

谢安琪亦希望，全香港人也要允许自己悲伤：「每个人面对哀伤反应也不同，请允许自己悲伤，也请记得在撑住别人的同时，也要撑住自己」。她亦表示多谢朋友都记得她曾是宏福苑的一员：「过去几天一直收到各方朋友的慰问，感谢你们记得我与家人曾住在宏福苑，谢谢你们的关怀」。为了表达自己的心意，她较早前已联同丈夫张继聪的名义捐助100万元予今次受影响的灾民。

