女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹

44岁台湾女星安歆沄（安钦云）与比她年轻16岁的亚运龙舟选手老公庄英杰7年婚姻惊爆婚变。安歆沄近日在台湾媒体人许圣梅的节目上声泪俱下，揭露庄英杰不仅与她的已婚闺密外遇，更对她施以暴力，甚至持刀威胁，让她心生畏惧，公开发表「不自杀声明」，恳请外界保护她与家人的安全。

安歆沄控诉遭家暴

安歆沄控诉，在一次争执中，庄英杰为了抢夺她录有其出轨证据的手机，对她暴力相向，狠下心勒住她的脖子，导致她一度缺氧昏厥。她事后公布的照片显示，她眼球微血管爆裂，整片血红，画面怵目惊心，至今仍有听力受损等后遗症。她余悸犹存地表示：「他右手拿著鎅刀，我只能拼命压住他的手」，恐怖经历让她长期失眠，并罹患恐慌症，至今仍在接受精神治疗。她甚至透露，曾想不开而服药轻生，幸好被家人发现而得救。

安歆沄指老公出轨已婚闺密

安歆沄透露，压垮这段婚姻的最后一根稻草，是庄英杰与她的已婚闺密发生不伦恋。安歆沄表示，她多次原谅，但两人却持续藕断丝连。据台媒报导，第三者的态度相当嚣张，在谈判时直接承认是自己主动联系庄英杰。安歆沄表示，两人婚后曾签订协议，出轨方名下房产需归对方所有，目前已为此提告，正在进行离婚官司。

安歆沄将与老公对簿公堂

安歆沄曾以凯渥名模身分出道，后凭借《超级星光大道》打开知名度。过去她与庄英杰常一同上节目，大方分享年龄差距无碍的甜蜜夫妻生活，庄英杰更被塑造成「宠妻魔人」的形象。如今却爆出疑似家暴、外遇细节，令不少网民相当惊讶。