G.E.M.为大埔宏福苑五级火灾情绪失控 演唱会上落泪：我只想知道你们好好地活著

大埔宏福苑五级火酿成重大伤亡，事件震惊全球。天后邓紫棋（G.E.M.）心系家乡，日前宣布捐出港币100万元用作救援及灾后重建工作。昨晚（29日），G.E.M.于南宁举行《I AM GLORIA》世界巡回演唱会，刚开场便因心痛香港的灾情而情绪失控，泪洒舞台，抒发情绪，获台下歌迷大叫为她加油。

G.E.M.落泪：非常难过的​​​​日子

演唱会一开场，G.E.M.已眼泛泪光，坦言：「我没想到我今天的情绪来得这么快。」她哽咽地对歌迷说，当问到大家「这两年过得好不好」时，自己便忍不住情绪。为了平复心情，她决定在演出开始时先将心里话说出来。G.E.M.落泪、声音颤抖地说：「这几天……对于香港，是一个非常难过的​​​​日子。我不知道大家有多少人留意到新闻。」台下歌迷见状，立即大喊「不要哭」、「加油」为她打气。

G.E.M.擦去眼泪后继续分享：「我其实看到新闻的时候，我会觉得，每一天在这个地球上面真的都发生了很多很多的事情，但是，我们在这样的时代把『I AM GLORIA』这个巡演带来，其实就是希望能够带给大家力量。」

G.E.M.望大家好好地活著

G.E.M.表示，自己能做的或许不多，一直以来都希望透过音乐为大家的生活带来力量。她接著鼓励所有正在面对困难的人：「无论是真正在面对目前灾难的朋友，还是每一个人在你们的人生当中面对著属于你们自己的难处、你们的困难，我真的只想要知道，你们正在努力地、积极地、好好地活著。」

最后，她向全场观众传递正能量：「我希望这就是我们互相鼓励、互相扶持的这样的一个时代，一起往前走的力量，好吗？」全场观众报以热烈的「好！」作回应，支持她的善举与温暖。许多歌迷在网上留言，大赞G.E.M.「人美心善」，并一同为香港祈福。

