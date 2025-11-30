Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨莫文蔚宣布取消香港启德主场馆「家场」演唱会：实在难以如常举行

影视圈
更新时间：12:45 2025-11-30 HKT
发布时间：12:45 2025-11-30 HKT

因日前大埔宏福苑五级火，全城气氛沉重，天后莫文蔚（Karen）及其团队怀著沉痛的心情，今日（11月30日）于IG宣布，原定于2025年12月20日举行的「莫文蔚 The BIG BIG SHOW 大秀一场 - 香港站『家场』限定版」将会取消。

莫文蔚演唱会主办方：难以如常举行

主办方表示，莫文蔚举办这次「家场」演唱会的初衷，是希望怀著喜悦的心情，回到香港这个「家」，与乐迷分享音乐和幸福时光。然而，面对此次不幸事故后香港市民的悲痛，「家场」的意义此刻更显深重。团队理解此刻大众心情均受影响，实在难以如常举行这场充满欢乐气氛的演出。

对于取消演出，主办方深感遗憾，并感谢所有乐迷的理解与支持。他们希望此刻能将更多的关注留给受灾市民和前线救援人员，与大家一同为生命祈福。莫文蔚也表示，希望在未来的日子里，能有机会在更好、更温暖的心情下与大家再相聚。

莫文蔚及工作人员向救援人员致敬

在公告中，团队特别向所有不眠不休救灾的消防员和救援团队致以崇高的敬意与感激，并与全港市民同心，向大埔火灾事故中受影响的家庭致上最深切的慰问，祈愿逝者安息，伤者早日康复。

莫文蔚演唱会门票退款安排

关于门票退款安排，主办方表示，已购票的观众请密切留意官方平台的公告。各大售票平台将会自行启动退票程序，观众无需进行任何申请或操作，票款将原路退回至购票时所用的帐户。其中，经由大麦、纷玩岛、携程旅行网及Trip.com购票的观众，票款预计于7至15个工作日内退回；而经由快达票（HK Ticketing）购票的观众，退款程序则需时约45个工作日。

艺人齐心捐款助救援行动及灾后重建：

