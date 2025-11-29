海俊杰发文悼爱妻  27日下午离世家人陪伴在侧平静没痛苦  丧礼安排稍后公布

1994年新秀冠军海俊杰的化妆师老婆莫家慈（Effie），在今年11月8日惊爆患上急性肝衰竭，需要筹70萭元进行换肝手术，虽然当时得到古天乐、曾志伟与及天盟娱乐培哥的帮忙下，筹得所需要的款项。但27日《星岛头条》独家报道莫家慈病逝，夫妇俩从此天人永隔。海俊杰在人生低潮时遇太太并写了人生，他曾称：「入行最大得着系认识太太Effie。」

今日（29日）海俊杰于IG发文悼念爱妻，并上载一张二人的行山合照，全文如下：

**怀念 莫家慈（Effie）**

致各位朋友们：

我的太太 莫家慈（Effie），于 2025年11月27日下午 3:30pm 安详离世。她走得平静没有痛苦，在最后的时刻，她的至亲们都有陪伴在侧。

我们想向所有曾经帮助及关心 Effie 的朋友们，致以最深切的感谢。在她的生命里，有幸能感受到大家的爱与关怀，这是她人生中最珍贵的礼物。如今，她终于可以放下一切的痛苦与困扰，得到永恒的安宁。

关于丧礼的具体安排，我们会稍后再在公布。现阶段希望大家能体谅，我们需要点空间及时间处理，抱歉暂时谢绝一切的查访。感谢大家在这段期间的理解与支持。

愿我至爱的太太安息，希望所有爱她的人，心中留著她温暖的笑容。

** 莫家慈丈夫 海俊杰 敬上**

