大埔宏福苑五级火｜《爱回家》「池美丽」通宵做义工连踩12个钟：我们都是香港人  遇灾民身上仅得100元

大埔宏福苑日前发生五级大火，造成严重伤亡，无数居民家园尽毁，流离失所。在全城心痛之际，不少市民自发前往现场，为灾民送上温暖与支持。TVB处境剧《爱·回家之开心速递》中饰演「池美丽」的演员钟凯琪（Kitty）近日亦只身到场做义工，她表示当日她由夜晚开始做了12小时义工到晨早并行上3万步，但一样毫无怨言，并意外得到NHK（日本放送协会）邀请采访。

「池美丽」：「我和每一个香港人一样」

钟凯琪事后在社交平台分享了她做义工的经历与心声。她表示，当看到这宗不想发生的事件时，内心深受震撼，不由自主地想为社会贡献一分力量。为此，她毅然取消了原定的工作，独自一人投入大埔的义工服务。她表示「我和每一个香港人一样」，她的行动，印证了香港人在危难关头守望相助的精神。

「池美丽」变「点心姐姐」 关怀灾民

到达现场后，钟凯琪发现许多受灾居民因为徬徨和害羞，即使需要物资也不敢主动求助。于是，她急中生智，向附近超市借来一架购物车，装满食物和水，化身「点心姐姐」，在屋苑范围内来回奔走，主动向有需要的人派发物资。

「池美丽」遇上灾民身上仅得100元

这个看似「老土」的方法，却让她成功接触到不同背景的灾民。她遇到了因火灾而暂时无法回家的长者、失去了所有财物只剩下100元傍身的灾民。这些经历让她深刻反思：「我们去做义工的目的到底是什么？是单纯把物品发放下去，还是透过送赠物资，用心去关怀他们呢？」

「池美丽」12小时3万步的坚持

从黑夜到清晨，钟凯琪连续工作超过12个小时，手机纪录她走了近3万步。尽管身心俱疲，但她毫无怨言，并承诺在休息过后，只要有需要，便会再次回来帮忙，满满的正能量感动了许多网民。

「池美丽」意外获NHK采访

在默默付出的同时，钟凯琪的善举也吸引了日本放送协会（NHK）的注意，并获邀接受访问。对此，她谦虚地在社交平台上说：「人太累脸也水肿，希望不要丑到吓到大家」。她认为，能借此机会将香港的真实情况和港人互助的精神分享给外国观众，也是另一种形式的义工服务。

