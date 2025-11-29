大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸

大埔宏福苑的五级大火令全港市民心痛不已，而在这场悲剧中，一位默默付出的英雄意外地成为了全城焦点。消防处副处长陈庆勇，多日来都代表消防处向媒体简报火灾情况，他凭借在镜头前专业、冷静的表现，以及流利的英语应对，不仅赢得了市民的广泛赞誉，更被网民「起底」发现其惊人的学霸背景，纷纷致敬，称其为「香港之子」。

陈庆勇晒流利英语显专业风范

火灾发生后，陈庆勇副处长多次现身，向心急如焚的公众和媒体交代最新情况。有网民在 Threads 上分享了他举行记者会的片段，在极度高压的环境下，陈Sir变不惊，回答问题时思路清晰、简单直接。

陈庆勇会考8A1B

有网民大爆陈庆勇的背景，指这位备受尊敬的副处长，竟是名副其实的「高材生」。网民查出陈Sir毕业于名校喇沙书院，更在当年的香港中学会考（HKCEE）中，考获 8A1B 的骄人成绩。而他曾是港大历史悠久的 圣约翰学院（St. John's College） 宿生，被形容为「读书叻、人品好、运动劲」，更是学院泳队成员，堪称「文武双全」。另外亦有熟悉陈庆勇的人士，大赞他「系一个真心有heart嘅人，对人对家庭对朋友做事都系」。陈庆勇服务消防处超过25年，凭借卓越表现，于去年获特区政府颁发香港消防事务卓越奖章，以表扬其长期以来对部门的贡献。

网民致敬陈庆勇：讲嘢冇拖泥带水

陈庆勇副处长的专业表现，得到网民的一致赞赏，网民纷纷在社交媒体留言，向这位英雄致敬，言辞间充满了感激与关怀：「再一次向陈sir致敬，每一次出嚟讲嘢都唔会拖泥带水，清晰易明，简单直接」、「感受到实事实干」、「面对每位记者的提问都有条不紊认真解答，句句铿锵有力」、「仲要态度诚恳」。

网民望陈庆勇好好休息

亦有网民发现，连日来陈Sir看似从未好好休息，「衷心感谢陈庆勇消防员，三日都喺电视见到佢，应该冇乜点休息过，只眼都好似擘唔开咁」、「佢口都震埋，应该好伤心，但佢都坚持冷静地讲，respect」。

