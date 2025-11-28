MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意

韩国年度音乐盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）阔别7年重临香港，今、明（11月28日、29日）两日MAMA颁奖典礼首次选址香港启德体育园启德主场馆举行。香港地区除HBO Max会进行线上直播外，TVB的myTV SUPER频道505 tvN Asia亦会同时全程直播。由于香港大埔宏福苑周三（26日）发生严重五级火灾难，导致逾百人伤亡。大会昨晚（27日）宣布取消红地毡环节，MAMA颁奖礼将如常举行。节目开场，由今晚担任司仪的朴宝剑带领全场观众进行默哀，悼念在火灾上的罹难者。

MAMA 2025丨朴宝剑深切慰问

MAMA于今日下午6时25分，即颁奖开始前的5分钟全场熄灯，大会透过广播表示，今晚MAMA会以支持香港进行演出。在节目正式开始前，直播上特别打上文字致哀：「MAMA Awards 对于在香港火灾事故中罹难的人们致上深切哀悼。」

MAMA颁奖礼于6时30分准时开场，担任第一晚主持的朴宝剑穿上黑色西装登场，朴宝剑先表示：「大家好，我是主持人朴宝剑，7年后MAMA再到香港和大家见面。香港发生令人惋惜的事故，在这场事故中，失去了挚爱的亲人和朋友，也给挚爱的家人和朋友留下难以磨灭的痛苦。我们致以深切慰问，期望不会再有任何伤亡，以下是默哀时间。」朴宝剑带领全场默哀约半分钟。

朴宝剑结束默哀仪式后续说：「我理解大家的哀悼！衷心希望不会再经历这段事故的时光。我们希望透过舞台，传递慰藉和希望，即使只是一点点，也能传递继续前进的力量。此外，我们也想与世界一同铭记这份痛苦，并分享我们真挚的慰问。我们想传达『支持香港』的讯息，MAMA Awards已捐款支持受害者，衷心感谢大家的热情支持。我们亦希望大家能充分感受到今晚演出中所蕴含的真诚情感。」

MAMA 2025丨RIIZE成员Anton广东话打气

李濬荣任首位颁发奖项「Fans' Choice」的嘉宾，他表示：「颁奖之前，我向陷入巨大悲伤的香港市民表示慰问，祈祷今日的痛苦能尽快恢复。很多歌手也和我一样，会展现出真心。」结果由男团ENHYPEN及RIIZE夺得，他们分别向香港的受灾者致以深切慰问。RIIZE成员Anton特别以广东话为香港打气，Anton拎出讲稿表示：「各位观众你们好，现在有很多人在经历沈重的时间，我们会以平和的心情接下这个奖，明白他们需要支持和力量，致给他们最真心的关怀与安慰。」担任颁奖嘉宾的李浚赫、曹世镐及辛炫知颁奖前，同样向事故中的死伤者致意。

今届MAMA分为两日举行，首日歌手及团体有YEONJUN 、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS。

