滨崎步上海演唱会被取消：无意对不了解的事发表评论 日前发文关注香港大火特意删烟火表演

日本天后滨崎步原定于明日（29日）在上海举行的演唱会，今日（28日）突然宣布取消，引发歌迷哗然。此前，她刚为香港大埔的致命火灾表达关切，并为此更改了上海场的表演内容，本来演出备受期待，却突然宣布演唱会被取消，网民都关注与近日紧张的中日关系是否有关联。

滨崎步收取消演唱会通知

滨崎步今日于IG限时动态公布，早上突然收到要求，需要中止演出。她对此感到非常抱歉，特别是对为了这次舞台付出了巨大努力的约100名中国工作人员，以及从日本远道而来的百名舞者、乐队及团队成员。她在文中写道：「我与日本和中国的200名工作人员齐心协力，花了五日五夜才完成上海的舞台。然而，今早主要工作人员被紧急召集，我们收到了取消演出的请求。」

滨崎步：这个舞台就必须被拆除

滨崎步更向期待已久的粉丝表达了深深的歉意：「最重要的是，我到现在还无法相信，甚至没有机会向从中国各地、日本以及其他国家聚集而来的14,000名粉丝亲自道歉，这个舞台就必须被拆除，我无言以对。」

滨崎步曾发文关注香港大火

就在演唱会取消前一天，滨崎步才在IG发文，表示今年的亚洲巡回从香港开始，得到了许多支持与鼓励。她特别提及，为了向香港的火灾致意，上海场的演出将会取消红色服装和所有火焰相关的特效，并请求粉丝避免穿著红色衣物。文末写下「Our prayers go to Hong Kong.（我们的祈祷与香港同在。）」。

由于取消原因官方并未说明，加上时间点敏感，外界猜测是否与近期紧张的中日关系有关。滨崎步在声明中仅表示：「我无意评论我所不知道的事情」，使事件原因更加扑朔迷离。

滨崎步声明全文如下：

关于上海的演出，请原谅我不得不宣布这个令人心痛的消息。和过往的演出一样，我与200人的团队日以继夜地合作，花了五天时间，在今天完成了上海舞台的搭建。然而，今天早上主要工作人员被紧急召集，我们收到了取消演出的要求。我无意对我所不了解的事情发表评论。我只是深感抱歉，我们无法让为此辛勤付出的约100名中国工作人员，以及从日本远道而来实现这场演出的另外100名工作人员、舞者和乐队成员登台表演。

最重要的是，我至今仍无法相信，也无言以对，这个舞台现在必须被拆除，而我甚至没有机会亲自向从中国各地、日本及其他国家聚集而来的14,000名TA（滨崎步对粉丝的称呼）见面和道歉。我真的非常抱歉。

在情绪混乱的状态下，我一直在想是否还有我能做的事情，但请原谅我此刻只能报告到这里。

ayu

