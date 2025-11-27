大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境

大埔宏福苑周三（26日）发生严重五级火，截至今日（27日）下午3时，死亡人数增至55人，逾70人受伤，包括一名殉职消防员。事件引起全国关注，艺人们出心有力更出钱，有报道指张栢芝将向透过香港保良局捐赠100万港元，而内地歌手韩红，就宣布捐出1,000万元人民币。

大埔宏福苑五级火｜张栢芝被指捐100万港元

张栢芝对今次大埔宏福苑五级火事件十分关心，有报道指张栢芝工作室于今日（27日）宣布，将捐赠100万港元予香港保良局，以作为受灾民众过渡安置、火灾紧急救援，以及生活物资补给等，希望和香港的灾民一齐度过难关。

大埔宏福苑五级火｜韩红捐1千万人民币

而内地歌手韩红，就透过其爱心慈善基金会的官方微博发文，表示为支援救灾，韩红基金会立即启动应急回应，捐助1000万元人民币。她表示「心疼香港！祈愿平安！」，表明该捐款将用于因灾情而受影响的老、弱、病、残等弱势群体的过渡安置，并将根据救灾进展持续提供后续支持，帮助受灾同胞缓解困境、重建家园。此外，韩红亦向所有投入救援工作的消防、警务、医护和前线人员，致以最崇高敬意。

大埔宏福苑五级火｜王嘉尔捐100万港元给东华三院

另外，王嘉尔捐出港币100万给东华三院助火灾同胞，而有份参与MAMA的女团aespa及男团RIIZE分别向香港红十字会捐款50万及25万港元，SM娱乐男团RIIZE就捐助25万予香港红十字会。

