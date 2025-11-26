Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

石修三代同堂庆祝78岁生日 孙女Luna萌爆劲抢fo 型男爷爷被一招融化甜在心

影视圈
更新时间：22:00 2025-11-26 HKT
发布时间：22:00 2025-11-26 HKT

现年46岁的石修儿子陈宇琛（Sam），2017年与拍拖两年的前有线主播林佑蔚（Camille）注册结婚，2022年诞下囡囡陈翎（Luna），一家三口幸福美满。11月21日是石修的78岁生日，新袍林佑蔚日前就在社交平台分享了三代同堂一起庆祝的影片及照片，简单在家中庆祝，十分温馨！

石修被孙一招融化

从影片中可见，当日石修一家人的打扮均以红色为主，甚有节日气氛，极之喜气洋洋。当众人在唱生日歌时，其3岁的孙女就一边拍手一边唱歌，当唱到「happy birthday to 爷爷」，原本孙女想锡爷爷脸颊时，但突然表现怕羞，并还用两只小手掩面，于是爷爷问：「你唔锡我一啖先咩？」孙女即时摸实爷爷块脸啜了一啖，然后又再害羞地揽实妈咪，十分可爱，爷爷石修也被孙女举动融化冧到爆！

相关阅读：50年代童星身上一特征77年不变？自认长情愿为家庭暂别娱乐圈 曾受耳患困扰听力只剩六成

 石修有孙万事足

之后石修就陪孙女到户外玩滑板车，又拖手仔行入附近停车场，完全是有孙万事足。林佑蔚留言写道：「Happy Birthday to our daddy/爷爷！Also， celebrating his 70th year in the film industry. We love you! （祝我们的爸爸/爷爷生日快乐！也庆祝他入行70周年。我们爱你！」

相关阅读：石修新抱林佑蔚曝光11年前性感比坚尼照 老公视角高炒好身材 产后上围大升Cup？

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡多人受伤 李家超抵威院探望伤者
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
5小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
2小时前