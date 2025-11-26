石修三代同堂庆祝78岁生日 孙女Luna萌爆劲抢fo 型男爷爷被一招融化甜在心

现年46岁的石修儿子陈宇琛（Sam），2017年与拍拖两年的前有线主播林佑蔚（Camille）注册结婚，2022年诞下囡囡陈翎（Luna），一家三口幸福美满。11月21日是石修的78岁生日，新袍林佑蔚日前就在社交平台分享了三代同堂一起庆祝的影片及照片，简单在家中庆祝，十分温馨！

石修被孙一招融化

从影片中可见，当日石修一家人的打扮均以红色为主，甚有节日气氛，极之喜气洋洋。当众人在唱生日歌时，其3岁的孙女就一边拍手一边唱歌，当唱到「happy birthday to 爷爷」，原本孙女想锡爷爷脸颊时，但突然表现怕羞，并还用两只小手掩面，于是爷爷问：「你唔锡我一啖先咩？」孙女即时摸实爷爷块脸啜了一啖，然后又再害羞地揽实妈咪，十分可爱，爷爷石修也被孙女举动融化冧到爆！

石修有孙万事足

之后石修就陪孙女到户外玩滑板车，又拖手仔行入附近停车场，完全是有孙万事足。林佑蔚留言写道：「Happy Birthday to our daddy/爷爷！Also， celebrating his 70th year in the film industry. We love you! （祝我们的爸爸/爷爷生日快乐！也庆祝他入行70周年。我们爱你！」

