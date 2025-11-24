带阿姐看世界丨首集即有虾碌场面 周嘉洛「护驾」失灵汪明荃撞亲 阿姐爆罗家英有XX牌

由汪明荃（阿姐）领衔，伙同「三大乖孙」周嘉洛、阮浩棕、周奕玮，以及老公罗家英主持的全新TVB旅游节目《带阿姐看世界》于今晚（24日）首播。首站由「搞笑担当」周嘉洛陪同汪明荃勇闯澳洲，但周嘉洛的「护驾」之路似乎从一开始就充满波折！

周嘉洛带汪明荃旅行出师不利

为确保旅途顺利，尚未登场的罗家英早已隔空向周嘉洛传授「四大锦囊」：准时、少废话、切勿擦鞋，并紧记「阿姐爱喝阿华田」。收到「军师」指点的周嘉洛信心满满，更向汪明荃许下「开心、守时、安全」三大承诺，豪言：「我唔要做畀阿姐等𠮶个！」

然而，节目一开始，就在周嘉洛的「护驾」下，汪明荃刚上车时竟撞到头，让身旁的周嘉洛吓得目瞪口呆，场面搞笑！幸好汪明荃并无大碍，只是这趟旅程的「虾碌」序幕，似乎预示著汪明荃与周嘉洛的澳洲之行将会火花四溅。

汪明荃车上大爆料

惊魂甫定后，两人展开车上闲聊。当谈及驾驶话题时，汪明荃突然向周嘉洛大爆老公罗家英的秘密：「佢（罗家英）有的士牌㗎！」这个意想不到的秘闻让周嘉洛大感惊讶，也让观众窥见了罗家英不为人知的一面。

周嘉洛更记得罗家英的提点：「阿姐爱喝阿华田」，他为汪明荃奉上一杯精心准备的热阿华田，二人一起观星。看到周嘉洛如此贴心，汪明荃的脸上终于露出满意的笑容，瞬间融化了紧张的气氛，也让周嘉洛松了一口气。

