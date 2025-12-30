2025回顾︱盘点15对离婚艺人  郑中基余思敏闹赡养费风波  李明慧豪门婚变 患癌吴文忻双重打击

2025年即将结束，于今年中港台及国际娱乐圈有多位圈内人离婚。其中最瞩目的是郑中基再次离婚，他跟45岁的余思敏结束婚姻关系，之后双方更现身家事法庭。而苟芸慧就与富三代赛车手陆汉洋结束7年婚姻，双方被指早已分居4年。而吴文忻自去年乳癌复发后今年病情反复不定，到今年6月更与「南丫岛王子」、金融才俊陈剑陵正式离婚。

2025年回顾｜郑中基二度离婚

现年53岁的郑中基与45岁的余思敏早在去年传离婚，去年9月，郑中基与合作10年的前经理人何庆湘（湘湘）宣布终止合作，称患有抑郁以及将到美国接受戒酒疗程。及至郑中基返港，他与余思敏被发现IG互相取消追踪，余思敏上月生日时又发文表示「Happy Birthday to me. Start a new chapter.」，及至6月，郑中基和父亲郑东汉，以及余思敏及其团队现身家事法庭，确认正式离婚。郑东汉之后向传媒确认，郑中基将月付六位数字赡养费。

相关阅读：郑中基爸爸郑东汉澄清并非陪儿子出庭 揭月付6位数字赡养费 爆余思敏冇陪老公赴美戒酒

2025年回顾｜苟芸慧陆汉洋传分居4年终离婚

41岁的苟芸慧（苟姑娘）于2018年嫁富三代赛车手陆汉洋，婚后淡出幕前开阔太生活。不过近年多度传出苟芸慧婚变，并有指于21年起她跟陆汉洋已经分居，有指导火线与生育问题有关。及至今年4月，苟芸慧首次承认将会离婚，并表示手续已搞得差不多，终结7年婚姻。苟芸慧2016年结识陆汉洋，拍拖2年后在上水双鱼河会所举行婚礼，并在约30名亲友见证下完成订婚仪式，更邀请近二百名圈外及圈外好友出席婚宴。

相关阅读：41岁苟芸慧终认离婚 与富三代陆汉洋传婚变多时 结束7年婚姻

2025年回顾｜吴文忻与金融才俊离婚

今年一直勇敢抗癌的吴文忻，于新书《因爱重生》中表示已决定跟金融才俊陈剑陵离婚。2011年她跟有「南丫岛王子」之称的陈剑陵结婚并育有长女陈芊彤（Scarlet）和细女陈施辰（Season），但吴文忻就指，经过多年的离离合合，两人决定「做朋友」。吴文忻之后曾回应离婚：「没有谁对谁错！希望大家也不需要作无谓的揣测，有些人做朋友会比做夫妻还好，那就优雅地做回朋友吧！」。早前吴文忻首度谈及离婚一事，她表示早于癌症复发前已有离婚念头，为前夫陈剑陵澄清，指他并没有离弃病妻。

相关阅读：吴文忻惊传离婚！与「南丫岛王子」结束14年婚姻 否认炒作不需无谓揣测：优雅地做回朋友

2025年回顾｜李蕴离婚仔女跟前夫生活

李蕴与金融才俊老公罗章冠今年被被《东周刊》独家爆婚变，之彼李蕴承认，已与罗章冠离婚2年，离婚时李蕴并没有向2个子女交代，而现时子女跟随前夫生活。罗章冠曾于22年指自己「被欺骗、被背叛、被伤害」惹来揣测，而李蕴亦不愿多谈离婚原因，只表示「每件事发生都系有佢嘅原因」，并表示「以前嘅我可能太冲动」。

相关阅读：奇情谷丨李蕴离婚两年近排先向仔女交代 因何超莲一番话爆喊：人哋嘅说话已经唔好听

2025年回顾｜李明慧结束豪门婚姻闹上法庭

前香港小姐亚军李明慧今年结束22年婚姻，并与商人老公陈燿阳对簿公堂。李明慧指，对方婚后性情大变变得占有欲强，提出各种无理要求。即使在李明慧怀孕期间，只要稍有不满，便会对她破口大骂。李明慧于2007年诞下一对龙凤胎，儿子在18个月大时确诊患上自闭症，在儿子成长的过程中，李明慧表示自己独力承担起照顾的责任，李明慧亦表示在婚姻中承受著巨大的精神虐待和言语暴力，终于最后离婚，双方更于法庭见。

相关阅读：李明慧庭上宣布正与富商老公陈燿阳办离婚 为佘诗曼同届港姐曾卷「邬公奇案」跟翁嘉穗争仔

2025年回顾｜李亚鹏再度离婚

54岁的王菲前夫李亚鹏跟二婚老婆海哈金喜，今年10月在社交账号上官宣离婚，婚姻仅维持了3年就结束。李亚鹏和海哈金喜指离婚后本来只想各自生活，未有考虑公开，但因太多人询问他们的近况，故此公布离婚消息。二人3岁的女儿会跟随妈妈生活，由两人共同抚养。李亚鹏近年一直孭住巨债，海哈金喜数月前曾表示要努力帮老公还债，不料事隔数月双方就正式宣布离婚。

相关阅读：王菲前夫李亚鹏官宣第二度离婚 3岁女儿跟小19岁嫩妻 女方曾爆经济拮据须还巨债

2025年回顾｜胡家惠再婚3年离婚收场

2002年香港小姐季军胡家惠于11月尾宣布，与第二任丈夫Manfred Lau离婚，结束了3年的婚姻。她表示虽然情绪低落，但庆幸躁郁症没有因此复发，并将与两个女儿携手展开人生新篇章。胡家惠曾与商人邱仲平结婚并育有两名女儿，但怀小女儿期间却遇上前夫不忠，最终18年离婚。胡家惠翌年迎来第二春，并于22年跟Manfred Lau宣布再婚。她曾盛赞Manfred Lau的为人，对她及一对女儿都极佳，但最后仍不幸离婚。

相关阅读：02年港姐季军胡家惠宣布再度离婚 称前夫任务已完成：每个人都有他的选择权利

2025年回顾｜陈晓、陈妍希梦幻婚姻破碎

陈晓、陈妍希今年2月宣布离婚，二人同发文「感恩遇见，今后各自安好，未来同为孩子的父母，共同陪伴孩子成长」，结束8年半的婚姻。离婚消息曝光后，二人去年已传出分居。陈妍希与陈晓诞下儿子小星星后，两人曾有意生第二胎陪小星星，但却一直未有成事，陈妍希更表示这种事强求不来。有传陈晓愿净身出户，但于8年半的婚姻中，陈晓劲赚3亿人民币，估计陈妍希可分对方一半身家。

相关阅读：陈妍希陈晓离婚｜陈晓惊人财产曝光 结婚8年劲赚3亿人民币 传陈妍希最少可得呢个数

2025年回顾｜名媛严纪雯离婚

陈浚霆前女友严纪雯，于今年8月透露已跟家族经营建材生意的富家子蔡曾濠离婚，并已办妥离婚手续。她表示双方是和平分手，但拒透露详情，希望外界留些空间给她与前夫，而她与前夫仍保持好友关系。严纪雯是仁济医院前主席严玉麟的女儿，被封亚洲十大名媛之一。

相关阅读：「风少」陈浚霆旧爱严纪雯宣布离婚 与富家子蔡曾濠已办妥手续 被问分开原因咁回应？

2025年回顾｜黄子佼惹官非同时爆「分」讯

53岁台湾著名知名主持人黄子佼两年前爆出10年前性骚扰网红，之后又卷入「创意私房」论坛，付费下载大量未成年少女性影像，案件轰动中港台。黄子佼今年与孟耿如正式离婚，五年婚姻划下句号，女儿「黄玉米」的扶养权由孟耿如取得，黄子佼负担抚养费。他在声明中再度提及失去家庭的痛，也承诺未来会「时刻警惕、让自己成为更好的人」。

相关阅读：金牌主持惊爆离婚 为求轻判亲认需负担赡养费 5年情断老婆失踪去向不明

2025年回顾｜林一峰突然自爆离婚

49岁的林一峰近年长居外地，今年7月回港接受访问，指自己已婚兼且已经离婚半年。林一峰在访问中表示自己已婚，而且已离婚半年，更笑言「我唔钟意人㗎啦」，至于离婚原因他则避而不谈，只表示自己「净身出户」。

相关阅读：49岁林一峰惊爆闪婚后已离婚兼净身出户 林二汶被指「信邪教」疑似兄妹决裂

2025年回顾｜骆振伟与丹麦妻和平离婚

ViuTV艺人骆振伟是新秀出身，他今年与丹麦籍飞机师妻子Katrine一起拍片宣布离婚，二人和平分手，结束5年婚姻。二人于Katrine家乡丹麦举行婚礼，婚后非常恩爱，不料婚姻却走到尽头。骆振伟表示：「我哋决定咗会分开了，以后就用屋企人的身份去相处。」更指他们已经向前走，仍然做到朋友，更常为对方打气，并指「我们为彼此感到骄傲」。骆振伟指离婚不涉及第三者。

相关阅读：ViuTV台柱骆振伟离婚 与丹麦飞机师索妻结束5年婚姻 难跨越文化差异：完全不同背景嘅人

2025年回顾｜妮歌洁曼结束19年婚姻

奥斯卡影后妮歌洁曼（Nicole Kidman）今年10月被爆与歌手Kieth Urban离婚，结束19年婚姻，双方已分居数月，2人育有17岁女儿Sunday及14岁女儿Faith。妮歌已入纸申请离婚，她以「不可调和的分歧」为理由离婚，而她想继续成为「未成年子女的主要监护人」，双方都放弃了任何赡养费和子女育儿费。有传离婚原因与Keith出轨有关，知情人士指：「所有迹象都表明Keith和另一个年轻女人在一起」。

相关阅读：妮歌洁曼传以「不可调和的分歧」为由入纸申请离婚 成两女儿监护人曾尝试挽救婚姻但不果

2025年回顾｜珍妮花洛庇丝、宾艾弗力离婚后仍是焦点

美国影星珍妮花洛庇丝（Jennifer Lopez）与男星宾艾弗力（Ben Affleck），在去年8月爆出离婚消息，到今年1月达成了离婚协议，双方不会分割财产、不用给予对方赡养费。离婚申请到2月得到美国法院认证，2人正式回复单身。据外媒报道指，2人没有透过律师协助去申请离婚，而是珍妮花洛庇丝直接向法院提出申请，所以双方亦不需为对方分担律师费。到10月珍妮花洛庇丝与宾艾弗力于首映礼聚首，双方相谈甚欢，宾艾弗力甚至不时趋前去跟珍妮花洛庇丝咬耳仔。合照时，宾艾弗力亦不避嫌地揽着珍妮花洛庇丝的腰。

相关阅读：珍妮花洛庇丝与宾艾弗力正式宣布离婚 双方无需付赡养费及不会分割财产

2025年回顾｜杨奇煜言言结束5年婚姻

杨奇煜（小煜）从棒棒堂出道，2020年跟护理师老婆言言结婚，到2025年尾无警宣布离婚。小煜指跟言言早在9月时已得出和平离婚的决定，强调「这是我们在许多深度的对话、理解与沉淀后一起做出的决定，带著感谢也带著祝福」。他表示关系虽然改变了，但对家人的爱没有改变，未来会一起以共同扶养的方式陪著家人长大，「让他们在稳定、有安全感和充满爱的环境里继续向前走」。

相关阅读：棒棒堂小煜无预警宣布9月已离婚 两子将与前妻共同抚养陪伴成长