吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议

58岁的黄泽锋与同龄太太陈丽丽，今年8月底迎来第二位千金「小贵妃」黄熙乔。为庆祝爱女出生满百日，黄泽锋夫妇昨日（23日）于尖沙咀豪筵40席，广邀圈中好友同欢，现场星光熠熠，当中包括吴启华的旧爱罗泳娴。

罗泳娴一句玩笑话引发风波

罗泳娴当晚在threads上分享了与黄泽锋夫妇及B女的温馨合照，并留言：「几时生第三个」，还附上一个笑到喊的表情符号。然而，这句看似无伤大雅的戏言，却意外地引来部分网民的批评。有网民指，陈丽丽以高龄诞下两名女儿已是冒著生命危险，过去更曾因考虑人工受孕追多一胎而受非议，认为罗泳娴的玩笑稍欠考虑。网民表示：「又要去博影相，去完有嘲笑人」、「你讲嘢都几贱，仲加多个笑emoji」、「心地唔好」、「呢句说话真心唔好笑，知唔知人地几努力先有第二个，同计划晒，讲埋啲冇脑野既，会令人讨厌呀，你自己言行尊重d 啦」等，但亦有网民力撑罗泳娴是出于祝福才这样说。

陈丽丽亲自回应「封肚」疑云

对于是否「封肚」不再生，成为了百日宴的另一焦点。黄泽锋太太陈丽丽在接受访问时坦言，确实有此打算，但言语间也流露出一丝犹豫：「但佢（黄泽锋）话生多个我而家都惊，睇情况啦！」陈丽丽分享道，自己非常喜欢小孩，生下第二胎后，才真正体会到旁人所说「继续生」的那种发自内心的喜悦。她更透露：「我都仲OK，去妇科check，啲姑娘话子宫仲好靓，可以再嚟。」她笑言，老公黄泽锋曾问过大女儿「小黄妃」想不想要一个弟弟，「小黄妃」也立即点头说好。

不过，陈丽丽表示，当前的首要任务是全心全意照顾好细女「小贵妃」，其他事情暂时不会多想。她感触地说：「旧时生仔𠮶阵谂得太多，谂咗成十年先至出现，顺住做咗先。」黄泽锋也补充，从没想过时隔6年会再添一个家庭成员，现在只求一家人开开心心，身体健康便已足够。

