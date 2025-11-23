女星惊喜现身《新闻女王2》彩蛋 被Man姐佘诗曼「掌掴」 铺路开拍第三季？

TVB台庆剧《新闻女王2》昨日（22日）在内地平台率先上架大结局，继第一季结尾播放彩蛋片段，预告黄宗泽加入第二季后，制作团队再次为观众送上惊喜。在《新闻女王2》播出大结局后发放彩蛋，第一季的核心角色之一、由何依婷饰演的徐晓薇惊喜回归，与「Man姐文慧心」佘诗曼上演了一场感人对手戏，引发剧迷热烈讨论，纷纷猜测这是否在为《新闻女王3》铺路。

何依婷与佘诗曼拍彩蛋片段

在这段约一分钟的彩蛋片段中，Man姐文慧心（佘诗曼 饰）在海边的露天咖啡馆独自沉思，此时撑著透明雨伞的徐晓薇（何依婷 饰）突然出现，让Man姐惊讶地问：「徐晓薇，你怎么会来啊？」

久别重逢的徐晓薇，一改昔日的偏执，变得温柔而成熟。她对Man姐说：「Man姐，每个人都有自己的情绪问题，只是timing不一样。」她温言劝说Man姐不要再将所有不幸和重担都扛在自己肩上，那样只会让自己步履维艰，无法前行。

徐晓薇更向Man姐作出温暖的承诺：「我知道你有能力撑起全世界，但你也要让自己喘口气。你在前面跑，我在后面支持你。」这番话深深触动了Man姐，让她一度怀疑眼前的晓薇是否只是自己的幻觉。徐晓薇则俏皮地让Man姐掐一下她的手来确认真实性。最终，Man姐作势想打她一巴掌，其后轻抚著徐晓薇的脸颊，两人相视而笑，似乎象征著她们的师徒关系在经历了无数波折后，终于迎来了和解与升华。

彩蛋完美Call back上辑《新闻女王》

此画面亦令剧迷忆起在《新闻女王》中，徐晓薇情绪崩溃寻死，在幻觉中见到Man姐。而这条彩蛋片段的时间线，是Man姐揭穿晶耀学院骗局之后。此时Man姐情绪仍陷于低潮，徐晓薇的突然「出现」，证明她在Man姐心中有一定的地位。

金像男星客串《新闻女王2》结局篇？

何依婷有望回归《新闻女王3》？

何依婷早前因档期以及怀孕，未能参与《新闻女王2》的拍摄，令不少观众感到遗憾。此次她在彩蛋中的现身，不仅弥补了这一缺憾，更为故事的后续发展留下了巨大的悬念。观众猜测，徐晓薇的回归意味著她将成为Man姐最强大的后盾，联手应对新的挑战。

然而，尽管彩蛋内容让剧迷对第三季充满期待，但《新闻女王》系列的灵魂人物、女主角佘诗曼早前在访问中曾暗示，开拍第三季的难度颇高，直言不想再为难编剧。究竟徐晓薇的回归仅仅是为第二季画上一个圆满句号，还是真的在预告《新闻女王3》的来临，引起网民热烈讨论。

