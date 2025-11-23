Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

36岁《爱回家》威龙保安结婚！维港美景下喷洒梦幻泡泡浪漫婚礼曝光 现实中竟是老板级人物

影视圈
36岁的黄荣燊在TVB处境剧《爱．回家之开心速递》中，以「赵虎」一角渐为人认识。圈中好友何广沛前日（21日）在社交平台分享黄荣燊成为人夫的一刻，影片中见到黄荣燊与圈外女友共谐连理，注册仪式非常甜蜜。

黄荣燊兄弟团营造浪漫气氛

黄荣燊的新婚妻穿上纯白礼服与婚纱，一对新人在维港景致下情深一吻，场面温馨感人。注册仪式结束后，黄荣燊与太太挽手步出，一众兄弟姊妹团在旁夹道欢迎，更喷洒梦幻泡泡，为一对新人送上最真挚的祝福。同为TVB第26期艺训班毕业生的何广沛留言：「Congratulations bro」，向黄荣燊送上祝贺。

黄荣燊2012年入读TVB艺员训练班，入行13年来，参演过《白色强人2》、《婚姻合伙人》、《是咁的法官阁下》等多部剧集，可惜尚未遇到代表作。黄荣燊近年加入《爱．回家》饰演保安「赵虎」，与「张龙」（黄耀煌饰）的互动才成功「入屋」。

黄荣燊默默耕耘演艺路

黄荣燊除发展演艺事业外，另一身份是泰拳教练。黄荣燊早年开设拳馆，积极推广泰拳运动。黄荣燊曾在社交平台分享其教学理念：「我教学生跟我拍戏一样，无论戏份多与少，无论拳馆生意好坏，我都会把每场戏，每个学生当作人生最后一场戏／最后一个学生，去演出，去教导！」可见黄荣燊对演戏和泰拳的热爱。

