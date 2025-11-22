MIRROR七周年闪避球赛蓝队胜出 12子真情剖白多谢「镜粉」不离不弃 姜涛吁支持新人 AL感谢大家陪伴与鞭策

MIRROR 12子在第2场的《MIRROR 7th Anniversary - GAME of MIRROR：闪避球挑战赛》中，以真情剖白答谢粉丝支持，更面对面对唱歌曲《手印》，仲揽住队友，场面十分感动又温馨。

会继续做得更好

《MIRROR 7th Anniversary - GAME of MIRROR：闪避球挑战赛》昨晚举行第2场，12子继续分成蓝白两队进行对战，在开场和结尾时更齐声说：「大家好，我哋系MIRROR！」蓝白两队大玩集气应援，又与一众现场「镜粉」高叫「MIRROR七周年生日快乐」。最感动的是12子即场真情剖白环节，他们逐一多谢粉丝不离不弃对他们的支持。姜涛笑言跟队友参加《全民造星》都好年轻，经过7年后已经不再年轻，更呼吁粉丝支持他们外，都希望多留意乐坛新人，有朝一日睇见有好多粉丝都围住他们，把这个希望延续下去，令乐坛变得更好。卢翰霆（Anson Lo）直言今年MIRROR有很多不争气之处，做得不够好，但粉丝仍然不离不弃陪住他们走落去，感谢大家的陪伴与鞭策，会继续听取大家意见，继续做好啲。

Ian称粉丝是MIRROR的避风港

王智德（Alton）则谓7年对他来说并不容易，以甚么姿态出现也好，都感谢大家的支持；吕爵安（Edan）表示MIRROR是根，没有MIRROR就没有他们今天的每一位，所以大家是一体，外面有不少风雨，因此更要团结，聚焦力量并散发出去；陈卓贤（Ian）坦言粉丝就是MIRROR的避风港，令他们更勇于尝试、放胆追求，虽然12人会有不同意见及价值观，但相信10几年后再回看，都会是最好的回忆；李骏杰（Jeremy）则觉得粉丝跟他们一起遇上不少高低起跌，一直同在；江𤒹生（AK）认为成军7年的MIRROR也面对不少磨合，找最好的相处方式，虽然明白粉丝有各自比较爱的成员，但希望未来几多年都好，镜粉可以带住爱跟他们行落去，相亲相爱。

围圈对唱 感人互揽

当演唱歌曲《手印》时，12子围圈面对面对唱，仲揽住队友，场面感人。而这日战况亦非常激烈，白队相当威水，以5分领先3分的蓝队，最搞笑是神射手AK转身被粉丝打中头，而他就顺势演技大爆发，扮「不省人事」，就连担任主持的小仪也戥他「惨猪」。经过连日激烈赛事后，最终由蓝队获胜，当中AK更成为「神射手」、「复活王」就有Ian同柳应廷（Jer）、「闪避王」则是Alton，认真威水！

