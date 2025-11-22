任达华不慎仆倒眼镜飞落地 太太琦琦吓一跳 举「V」字手势示意冇事

香港时装设计师协会呈献《VIRTUOSE：高级订制的艺术2025》今日（22 日）于中环四号码头举行，晚上演出环节吸到了多位圈中人到场欣赏时装展，当中包括：任达华（华哥）与太太琦琦、张叔平、夏文汐、周汶锜、Amanda. S、吴嘉龙、陈家乐、黎峻、吴家忻、汤君慈及汤君耀等。现场大会要求华哥和琦琦与活动策展人及项目总监张洁雯合照，琦琦先在布景板前等候，华哥走向琦琦旁边时发生小意外，他不慎被地毯绊倒整个人向前跌下，连眼镜也飞脱了，但他身手敏捷，翻了个筋斗后，做出单脚跪的造型，像拍戏一样令人拜服。

华哥说：「犀利！」

身旁正在做访问的夏汶夕则吓了一跳，更走向华哥，华哥即说：「犀利！」并举起「V」手势示意自己无恙，夏汶夕也才展露笑容，事后，琦琦帮他拾起眼镜及关心华哥有否受伤，并指着华哥被地毯绊倒的位置作一番了解，华哥最后戴回眼镜和琦琦再让传媒拍照，受访时华哥笑指，自己刚刚与今天很贴题，时装是有无限幻想和创作，好开心自己表演时装美态的完美演绎。当赞他身手不凡时，华哥笑称还不错，并感到这活动于中环码头面对维港举行，令他联想起自己的创作也与海有关，他透露12月11日将会于艺穗会举行个人摄影展，主题也是海港，将展出他近年拍下的海港照片。

赞女儿任晴佳背部靓

对于女儿任晴佳于意大利出席朋友婚宴，穿上她亲自设计的大露背晚装十分吸睛更成为网上热搜获赞，华哥表示，一向也让她自由发挥，可以用无限想像去吸收不同领域和资讯，年青人就是要这样。对于女儿若穿得好性感，华哥能否接受？他指女儿大个识谂，知道自己应该做什么，就连太太也不会多加意见。问到会给予女儿亲自设计的性感大露背晚装评分？他说：「我觉得是完美，她背部很靓，因为和我一样喜欢运动，像我刚才的完美演绎，是很简单的事。」华哥开完画展接连将举行摄影展，他称，拍戏以外多参与艺术工作也是好事，像画画可以让他从中取得灵感投放于角色之中，也是一种不错的学习机会。

拍吊颈自杀戏一秒都嫌多

此外，华哥主演的电影《内幕》快将上映，他笑指，拍完三年终于上映，他透露，戏中有场吊颈自杀戏，他指，本来有安排替身，但为求真实感，华哥亲身上阵，问他上吊多久才被放下来？他说：「一秒都嫌多，导演识叫cut！（会否太过搏命？）所以要去画画，抖气，来海边抖气就最好！（琦琦知不知你亲自上阵拍上吊戏？）她不知道，也会让她看这幕戏，太太知道是否会否阻止你拍这类戏？）我决定以后不会再拍，因为真的太危险。」