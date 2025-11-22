Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冼靖峰赞丁子朗跳舞叻GM搞气氛最拿手 何晋乐歌手方面工作量大减 不认为公司资源全落在《中年好声音》

冼靖峰、何晋乐今日（22日）到中环欣赏《VIRTUOSE：高级订制的艺术2025》汇演。冼靖峰早前联同丁子朗及曾展望（GM）组成「新世代超星男神」到邮轮演出，这次合作令他感到自己擅长唱歌，丁子朗跳舞最叻，GM则最拿手搞气氛，所以令大家演出时感觉很放松和放心。

要求丁子朗有女友也不要带来

经过这次相处后他觉得3人无论食、玩甚至休息时间都十分合得来。GM带同女友叶蒨文同行，问到冼靖峰是否感到很羡慕？他笑指，刚凑够一枱麻雀可以开枱和食饭，所以单身的他也要求丁子朗有女友也不要带来，否则会「凸脚」。

何晋乐因撞名出现混乱情况

问到何晋乐是否自从演出《爱·回家之开心速递》后其他赚钱的工作量大减？他感觉却相反，不单没少了演出，反而更多了其他工作。但歌手方面的工作量大减，他亦已很久没有推出新歌，Rock表示自己其实都写好3、4首不同曲风歌备用，仍有待公司安排，问到是否因所有资源落在《中年好声音》歌手身上？他不认为公司资源全落在《中年好声音》之上，「我会警惕自己，现时有很多新秀出现，别人有甚么特质是自己没有的，从中提醒自己要更加努力去练习。」另外，Rock与《爱·回家》另一位演员撞名，之前曾出现混乱情况，试过出错更表和交错衫情况，最后终于有解决方法，就是在2人的更表上加上英文名厘清。

