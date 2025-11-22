叶蒨文到邮轮做男友曾展望「小助手」 闻「同床」即尴尬避开话题 关嘉敏认已续约TVB兼加人工

香港时装设计师协会呈献《VIRTUOSE：高级订制的艺术2025》今日（22 日）于中环四号码头举行，多位圈中人到场欣赏时装展，当中包括：叶蒨文（Sophie）、关嘉敏（Carman)、翁嘉穗、Ana R、陈嘉容、何嘉莉、谭旻萱、林熙彤、张进翘、黄健怡、何晋乐及冼靖峰等。

Sophie去邮轮负责管理形象

Sophie受访时一脸倦容，她解释这是时装界有型的化妆，令她外型变得冷酷。传媒以为她之前跟男友GM（曾展望）到邮轮玩得太攰，Sophie否认是去玩，指这次是去工作，负责帮手管理形象，问她是否去做「阿四」？她说：「是做小四，（专门帮助GM?)不是，刚巧人数有限不可以带助手，我便做他的小助手。」Carman即表示感到他们2人很甜蜜。

自嘲智慧仍在成长中

问到与GM是否首次去工作时同床？Sophie尴尬说是同场，追问她是否同床？她避开话题说：「今次有加分，他唱歌很好听，（你避而不答？）我介绍邮轮上有几种床尺寸，大家可视乎你的需要安排，（你的需要呢？）我没有特别需要，这次是大会安排，（安排了一张床给你俩？）不知怎样计，（是否大会吝啬所以安排一张床给你们2人？）不要这样说，安排是合适的。」至于为何表现得这么尴尬？Sophie笑言自己还未成年，智慧仍在成长中，更说：「大家会不会有保健食品给我补充？哈哈！」在旁的Carman被问到是否渴望有另一半陪伴开工？她表示站在Sophie旁边成很大对比，自己从未试过，她说：「我自己陪自己，Sophie还要踩多我一脚，笑我左边陪右边。」Sophie大爆有人每天找Carman，Carman承认黄家俊（Matthew）日日找她，问到何时才接受他？Carman坦言：「不关我的事，他没有问过我，其实近日我是很忙。」

与陈善渝同期签约

此外，与Carman同属女子组合BINGO成员陈善渝（Odilia）前天（20日）突然于社交平台宣布离开TVB回复自由身。Carman表示，虽然Odilia没有跟自己说离开这件事，但因为大家同期签约入公司，所以也知道差不多时间，问到是否因为眼看她做出好成绩Odilia才失意地离开？Carman称，不可以这样说，每个人不同，她志不在此，因为她有其他业务在身，包括保险及旅游。Carman 也承认自己已经续约TVB，问到是否加了很好的人工？她表示有加薪但很难计算，只可以说是很合理。问到这次公司的合约有没有特别条文？她说：「上一张合约是不可以拍拖，因为怕影响事业，现在这张合约是可以拍拖的，我终于可以拍拖啦！」