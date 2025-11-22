金马奖2025丨完整得奖名单 范冰冰大热撼赢林依晨凭《地母》勇夺金马影后 张震《幸福之路》夺最佳男主角
发布时间：23:18 2025-11-22 HKT
金马奖2025｜第62届金马奖颁奖典礼将于11月22日举行，香港电影人表现亮眼。黄秋生凭《今天应该很高兴》再度入围最佳男配角，柯炜林以《大蒙》提名最佳男主角。焦点之一是内地女星范冰冰凭《地母》强势回归，角逐最佳女主角宝座。
杨千霈穿著削肩裸背黑色亮片礼服
今届红地毯众星云集，主持人由连续第16年主持的杨千霈穿著削肩裸背黑色亮片礼服，大方展现白皙肌肤，胸前开一道缝隙，若隐若现，相当性感。搭档两位高颜值男神徐钧浩、彭千祐，身为「学姐」的杨千霈对2位学弟非常放心，期待今年的金马盛会。杨千霈一路陪伴华语电影成长，即使主持经验丰富，仍觉得每次访谈都加深她对工作的热爱，也提醒自己不忘演员初心。
香港动画电影《世外》率先赢得「最佳动画片」大奖
《第62届金马奖》本届焦点香港动画电影《世外》入围「最佳动画片」、「最佳改编剧本」及「最佳原创电影音乐」三项大奖，率先赢得「最佳动画片」大奖，成为继《七彩卡通老夫子》、《小倩》、《麦兜故事》、《麦兜菠萝油王子》及《麦兜我和我妈妈》后第六部得奖香港动画。监制杨宝文表示，非常感谢金马奖，「给予我们那么重要的鼓励，我们是从香港来的点五制作，这是我们第一步动画长片，这七年，一切都是值得的。我很想感谢导演Tommy（吴启忠），他坚持到底去完成这个片子。」另一位监制曾银阶则说，要特别感谢菲律宾的STD，「昨天是我的结婚27周年，因为人在这里，没有机会和我太太庆祝。Karen， 27周年快乐，谢谢你一直以来的陪伴和包容，这么多年的支持，谢谢大家。」导演吴启宗说：「我想说，这是人生，做人或做动画也要，就是把关键格做得好，然后把中间隔开开心心地填满他，最后就是好好做好你的作品、你的人生，谢谢。」
《人生海海》陈雪甄夺「最佳女配角」
「最佳女配角」奖由《人生海海》陈雪甄夺下，打败《我家的事》黄珮琪、《左撇子女孩》叶子绮、《左撇子女孩》蔡淑臻、《女孩不平凡》邓涛，这是她第二次角逐女配角，公布奖项时陈雪甄泣不成声，大喊：「克发（导演），走了17年我终于站上来了！谢谢你这么多年来信任我，带我进入金马奖，让我今天可以站在这里。」陈雪甄感性表示：「谢谢你永远跑在最前面，告诉我们保持真诚的心，相信电影跟说故事的力量，谢谢副导陪我练习口音，谢谢《人生海海》每个工作人员，是你们每个人付出才华，我的表演才能被看到，我想把这个奖献给所有在电影中担任配角的你们，我们不一定会被看到，可能有时候会怀疑自己的能力，谢谢我们没有放弃，有时候就是我们在暗处中努力，才能创造戏中的很多细节，我们在这里，谢谢你们看见我们。」
戴佩妮《布秧》夺最佳原创电影歌曲
金曲歌后戴佩妮以《布秧》抱走最佳原创电影歌曲，《地母》导演张吉安把奖献给入围金马影后的女主角范冰冰，「这首歌为你而写，我们都相信你可以重新来过，这首歌献给你。」戴佩妮其实当初连《地母》的电影都没看过，只凭借张吉安给的海报创作，「我比较敏感，那张海报给我很多想像力，幸运的是导演提出要写词，没有词会少了很多张力。」张吉安将电影里范冰冰念的经文入词，那段经文其实是父亲传授而来，他非常推崇戴佩妮唱出歌词宗旨——众生放下怨恨、离苦得乐。
终身成就奖得主陈淑芳称不会涨价
金马影后双料得主陈淑芳是本届金马奖终身成就奖得主，陈淑芳上台时感动落泪，表示自己从19岁踏进摄影棚，至今已经一甲子，即便拍到凌晨三、四点，即便角色沉重，但自己从不喊累，「因为从事影视是我的志趣，我能够一辈子演下去，这是属于我一辈子的孤味。」陈淑芳细数合作过的影人，「谢谢你们的专业、真情，非常感谢你，很多人才把我当成阿嬷、妈妈，才能走到现在」，并说今晚想用一句话表达心情，「人生的心里只要有爱、有热情，就会活得灿烂」，并说自己是陈淑芳，无论是客串或是特别演出，每一场戏都要认真演，「我是陈淑芳，我不会涨价，最感谢金马奖给我肯定，希望不会辜负金马奖给我的期望。」随后在全场欢声雷动的掌声中感谢致意。
范冰冰强势回归凭《地母》夺最佳女主角
今年金马奖最佳女主角奖竞争相当激烈，入围者有方郁婷、刘若英、林依晨、高伊玲、范冰冰等人，堪称死亡之组。范冰冰强势回归，凭《地母》夺最佳女主角，不过她未有出席金马奖，由导演张吉安代领。张吉安即场拨电话给范冰冰，范冰冰一接起电话就爆哭，一度哽咽到说不出话，范冰冰透露自己正在拍戏，但一直有在看金马奖直播，「感谢金马执委会给我肯定，真的深深感动，感谢张吉安导演坚定不移对我信任，当初他问我.『愿不愿意让我成为妳的脸』，我说，范冰冰奉陪到底」，并表示《地母》这个角色也引领我的成长，让她更深刻地体会到，生理女性身上的那股坚韧的力量，身为一名中国的电影人，期待未来能有更多的突破，然后用作品传递更多的价值。
最佳男主角由张震凭《幸福之路》获得
最佳男主角由张震凭《幸福之路》获得，今次是继第58届金马奖以《缉魂》后，二度拿下影帝。张震也在得奖感言中，提到父亲张国柱，从13岁开始引领他进入电影的世界。
2025金马奖完整得奖名单
金马62｜最佳剧情片
《大蒙》
金马62｜最佳导演
李骏硕《众生相》
金马62｜最佳男主角
张震《幸福之路》
金马62｜最佳女主角
范冰冰《地母》
金马62｜最佳男配角
曾敬骅《我家的事》
金马62｜最佳女配角
陈雪甄《人生海海》
金马62｜最佳新演员
马士媛《左撇子女孩》
金马62｜最佳新导演
Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
金马62｜最佳原著剧本
陈玉勋《大蒙》
金马62｜最佳改编剧本
潘客印《我家的事》
金马62｜最佳摄影
梁铭佳《地母》
金马62｜最佳剪辑
雪美莲《隐迹之书：重写自我》
金马62｜最佳美术设计
王志成、尤丽雯《大蒙》
金马62｜最佳造型设计
许力文《大蒙》
金马62｜最佳视觉效果
温兆铭、林韦宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分钟》
金马62｜最佳音效
高伟晏、张凯彤、林先敏《小虫虫大冒险》
金马62｜最佳动作设计
黄泰维、陈嘉玲／《恨女的逆袭》
金马62｜最佳原创电影音乐
Charles HUMENRY／《幸福之路》
金马62｜最佳原创电影歌曲
电影《地母》《布秧》词：张吉安｜曲：戴佩妮｜唱：戴佩妮
金马62｜最佳动画片
《世外》
金马62｜最佳动画短片
《螳螂》
金马62｜最佳剧情短片
《叠罗汉》
金马62｜最佳纪录片
《隐迹之书：重写自我》
金马62｜最佳纪录短片
《她的碎片》
金马62｜年度台湾杰出电影工作者
钟琼婷
金马62｜终身成就奖
陈淑芳
电影《大蒙》导演陈玉勋与柯炜林、方郁婷以及9m88等人亮相，柯炜林细心手牵著方郁婷、9m88入场，他笑说今天是两人的护花使者，前一晚没有特别熬夜，也很期待稍晚的庆功宴，「我可以待很晚，医生说ok就可以，而且我平常都睡8小时。」柯炜林透露爸爸、妈妈也有到台湾，「我刚刚有跟爸爸、妈妈拥抱，我想这就是我最大的幸运物。」结束金马后将留在台湾宣传《大蒙》，他的粉丝也在隔日举办包场，柯炜林幽默回应：「如果有得奖，就拿金马奖去看他们，不然也可以带金马送的存钱筒一起。」
林依晨以《深度安静》角逐最佳女主角，张孝全以《深度安静》角逐最佳男主角，两人与剧组一起登上红毯，马上成为全场焦点。林依晨身穿紫色薄纱礼服，仙气飘飘，大方展露胸前事业线，透肤设计让小蛮腰若隐若现，非常性感。林依晨透露，这身造型其实是为了女儿所准备，因为女儿喜欢美人鱼，所以她选了有鱼尾元素的礼服，「她很爱美人鱼，她应该在看！」接著，林依晨对镜头扭腰，灿笑向大家打招呼：「哈啰！」红毯主持人杨千霈好奇问张孝全是否有准备幸运物，张孝全开心地说，出发前小孩抱了他一下，还拿出自己的玩具替他打气：「它会保护你。」让他好暖心，马上把幸运玩具放进西装的口袋，这让一旁的林依晨露出羡慕表情，直呼：「我应该要跟我女儿要一个。」
刘若英以《我们意外的勇气》相隔18年再度入围金马影后，今日以黑色珍珠套装优雅亮相红地毯，搭配Tiffany & Co.珠宝首饰，全身上下行头要价破亿，成为惊人的移动豪宅。刘若英表示，接演《我们意外的勇气》一度犹豫，担心自己无法胜任角色，由于角色怀孕须长时间卧床养胎，她大部分的戏份都是在病床上「躺著演」，深刻感受到高龄产妇的身心煎熬，细腻刻画为母则强的勇气，感动无数影迷。对于网民亏她躺著演戏就入围金马影后，她笑说：「躺著也是很辛苦，不信你来躺躺看。」不过出席金马奖前，刘若英一早就陪儿子去参加球赛，更在脸书笑说：「你以为晚上要走金马红毯的女明星，早上都在干嘛？Spa？做脸？冥想走位？No no no——我在球场旁边陪儿子比赛呐喊。」开心当起「疯狂妈妈」。
黄秋生主演电影《今天应该很高兴》入围最佳男配角，他自谦不敢多想得奖，「应该是金士杰老师得奖」，他也被夸赞片尾最后一场抽大麻的戏非常Chill，让他相当开心。黄秋生以一身帅气西装登场，但他自嘲领带、鞋子都用很久了，「都发霉了，跟我一样」。
刘敬今年以《失明》问鼎金马奖最佳新演员奖，和牧森、马士媛、张迪文、林怡婷一同角逐奖项，刘敬首次踏上金马红毯，穿著薄纱衬衫，透出若隐若现的肤色，梳起油头，展现成熟一面，相当帅气。刘敬还跟导演告白，「万分感谢，我爱妳」！虽然看得出些许紧张，但露出腼腆笑容，依旧迷倒全场，他开心表示昨在入围酒会有看到大前辈黄秋生，化身小粉丝的他，还跑去打招呼，相当可爱。
【文章及图片获TVBS新闻网授权转载】
金马奖2025｜第62届金马奖完整入围名单
最佳剧情片
- 《大蒙》
- 《人生海海》
- 《左撇子女孩》
- 《众生相》
- 《地母》
最佳导演
- 陈玉勋《大蒙》
- 曹仕翰《南方时光》
- 廖克发《人生海海》
- 李骏硕《众生相》
- 张吉安《地母》
最佳男主角
- 许瑞奇《好孩子》
- 柯炜林《大蒙》
- 张孝全《深度安静》
- 张震《幸福之路》
- 蓝苇华《我家的事》
最佳女主角
- 方郁婷《大蒙》
- 刘若英《我们意外的勇气》
- 林依晨《深度安静》
- 高伊玲《我家的事》
- 范冰冰《地母》
最佳男配角
- 金士杰《深度安静》
- 黄镫辉《左撇子女孩》
- 曾敬骅《我家的事》
- 姚淳耀《我家的事》
- 黄秋生《今天应该很高兴》
最佳女配角
- 陈雪甄《人生海海》
- 蔡淑臻《左撇子女孩》
- 叶子绮《左撇子女孩》
- 黄珮琪《我家的事》
- 邓涛《女孩不平凡》
最佳新导演
- 沈可尚《深度安静》
- Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
- 邹时擎《左撇子女孩》
- 潘客印《我家的事》
- 陈思攸《核》
最佳新演员
- 牧森《进行曲》
- 刘敬《失明》
- 马士媛《左撇子女孩》
- 张迪文《众生相》
- 林怡婷《恨女的逆袭》
最佳原著剧本
- 陈玉勋《大蒙》
- 廖克发《人生海海》
- 邹时擎《左撇子女孩》
- 卓楷罗《辽河的士》
- 李骏硕《众生相》
最佳改编剧本
- 杨宝文《世外》
- 陆欣芷、沈可尚《深度安静》
- Lloyd Lee CHOI《幸福之路》
- 潘客印《我家的事》
- 傅世晏《柔似蜜》
最佳摄影
- 陈大璞《深度安静》
- 李永畧《幸福之路》
- 陈克勤、高子皓《左撇子女孩》
- 王金城《96分钟》
- 梁铭佳《地母》
最佳剪辑
- 雪美莲《隐迹之书：重写自我》
- 赖秀雄《大蒙》
- Sean BAKER《左撇子女孩》
- 石马《众生相》
- 杜光玮《不可能女孩1》
最佳美术设计
- 王志成、尤丽雯《大蒙》
- 蔡珮玲《深度安静》
- 张轶峰、袁筱凡《南方时光》
- 苏国豪《96分钟》
- 殷倩杨、吉本幸人《杀手#4》
最佳造型设计
- Shahreens、佘美璇《好孩子》
- 许力文《大蒙》
- 郑宇培《南方时光》
- 黄菊清、陈嘉伟、吴玉英、黄可欣《地母》
- 霍晓彤、KATO Miyuki《杀手#4》
最佳视觉效果
- 梁志仁、黄其彦、陈文杰、陈彩君《小虫虫大冒险》
- 郭宪聪、陈姵均《大蒙》
- 温兆铭、林韦宏、胡宏愈、傅琬婷《96分钟》
- 陈子谦《杀手#4》
最佳音效
- 高伟晏、张凯彤、林先敏《小虫虫大冒险》
- 简丰书、汤湘竹《大蒙》
- 陈维良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.《96分钟》
- 杜笃之、张芬瑄、陈冠廷《地母》
- 黎志雄《杀手#4》
最佳动作设计
- 洪昰颢、范家铭《进行曲》
- 洪昰颢《96分钟》
- 罗浩铭《触电》
- 黄泰维、陈嘉玲《恨女的逆袭》
- 坂本浩一《杀手#4》
最佳原创电影音乐
- 周莉婷、CMgroovy、冯颖琪《世外》
- 王榆钧、澎叶生《甘露水》
- Charles HUMENRY《幸福之路》
- 福多玛 Thomas FOGUENNE《人生海海》
- 余家和、张吉安《地母》
最佳原创电影歌曲
- 〈大蒙的暗眠〉《大蒙》
- 〈木头人〉《辽河的士》
- 〈一路顺风〉《我家的事》
- 〈布秧〉Bhujanga《地母》
- 〈我天生－有病版〉《有病才会喜欢你》
最佳纪录片
- 《从来》
- 《大风之岛》
- 《甘露水》
- 《春雨424》
- 《隐迹之书：重写自我》
最佳纪录短片
- 《侯硐奇谭》
- 《哥哥死后去了哪里》
- 《第九十三封信之后》
- 《孩子》
- 《她的碎片》
最佳动画片
- 《世外》
- 《小虫虫大冒险》
最佳动画短片
- 《再见，海浪》
- 《91次击碎》
- 《螳螂》
- 《工》
- 《风的前奏》
最佳剧情短片
- 《这不是我的牛》
- 《绿湖》
- 《膝跳反应》
- 《叠罗汉》
- 《两个女导演》
年度台湾杰出电影工作者
- 钟琼婷
终身成就奖
- 陈淑芳