金马奖2025丨完整得奖名单 范冰冰大热撼赢林依晨凭《地母》勇夺金马影后 张震《幸福之路》夺最佳男主角

金马奖2025｜第62届金马奖颁奖典礼将于11月22日举行，香港电影人表现亮眼。黄秋生凭《今天应该很高兴》再度入围最佳男配角，柯炜林以《大蒙》提名最佳男主角。焦点之一是内地女星范冰冰凭《地母》强势回归，角逐最佳女主角宝座。

杨千霈穿著削肩裸背黑色亮片礼服

今届红地毯众星云集，主持人由连续第16年主持的杨千霈穿著削肩裸背黑色亮片礼服，大方展现白皙肌肤，胸前开一道缝隙，若隐若现，相当性感。搭档两位高颜值男神徐钧浩、彭千祐，身为「学姐」的杨千霈对2位学弟非常放心，期待今年的金马盛会。杨千霈一路陪伴华语电影成长，即使主持经验丰富，仍觉得每次访谈都加深她对工作的热爱，也提醒自己不忘演员初心。

香港动画电影《世外》率先赢得「最佳动画片」大奖

《第62届金马奖》本届焦点香港动画电影《世外》入围「最佳动画片」、「最佳改编剧本」及「最佳原创电影音乐」三项大奖，率先赢得「最佳动画片」大奖，成为继《七彩卡通老夫子》、《小倩》、《麦兜故事》、《麦兜菠萝油王子》及《麦兜我和我妈妈》后第六部得奖香港动画。监制杨宝文表示，非常感谢金马奖，「给予我们那么重要的鼓励，我们是从香港来的点五制作，这是我们第一步动画长片，这七年，一切都是值得的。我很想感谢导演Tommy（吴启忠），他坚持到底去完成这个片子。」另一位监制曾银阶则说，要特别感谢菲律宾的STD，「昨天是我的结婚27周年，因为人在这里，没有机会和我太太庆祝。Karen， 27周年快乐，谢谢你一直以来的陪伴和包容，这么多年的支持，谢谢大家。」导演吴启宗说：「我想说，这是人生，做人或做动画也要，就是把关键格做得好，然后把中间隔开开心心地填满他，最后就是好好做好你的作品、你的人生，谢谢。」

《人生海海》陈雪甄夺「最佳女配角」

「最佳女配角」奖由《人生海海》陈雪甄夺下，打败《我家的事》黄珮琪、《左撇子女孩》叶子绮、《左撇子女孩》蔡淑臻、《女孩不平凡》邓涛，这是她第二次角逐女配角，公布奖项时陈雪甄泣不成声，大喊：「克发（导演），走了17年我终于站上来了！谢谢你这么多年来信任我，带我进入金马奖，让我今天可以站在这里。」陈雪甄感性表示：「谢谢你永远跑在最前面，告诉我们保持真诚的心，相信电影跟说故事的力量，谢谢副导陪我练习口音，谢谢《人生海海》每个工作人员，是你们每个人付出才华，我的表演才能被看到，我想把这个奖献给所有在电影中担任配角的你们，我们不一定会被看到，可能有时候会怀疑自己的能力，谢谢我们没有放弃，有时候就是我们在暗处中努力，才能创造戏中的很多细节，我们在这里，谢谢你们看见我们。」

戴佩妮《布秧》夺最佳原创电影歌曲

金曲歌后戴佩妮以《布秧》抱走最佳原创电影歌曲，《地母》导演张吉安把奖献给入围金马影后的女主角范冰冰，「这首歌为你而写，我们都相信你可以重新来过，这首歌献给你。」戴佩妮其实当初连《地母》的电影都没看过，只凭借张吉安给的海报创作，「我比较敏感，那张海报给我很多想像力，幸运的是导演提出要写词，没有词会少了很多张力。」张吉安将电影里范冰冰念的经文入词，那段经文其实是父亲传授而来，他非常推崇戴佩妮唱出歌词宗旨——众生放下怨恨、离苦得乐。

终身成就奖得主陈淑芳称不会涨价

金马影后双料得主陈淑芳是本届金马奖终身成就奖得主，陈淑芳上台时感动落泪，表示自己从19岁踏进摄影棚，至今已经一甲子，即便拍到凌晨三、四点，即便角色沉重，但自己从不喊累，「因为从事影视是我的志趣，我能够一辈子演下去，这是属于我一辈子的孤味。」陈淑芳细数合作过的影人，「谢谢你们的专业、真情，非常感谢你，很多人才把我当成阿嬷、妈妈，才能走到现在」，并说今晚想用一句话表达心情，「人生的心里只要有爱、有热情，就会活得灿烂」，并说自己是陈淑芳，无论是客串或是特别演出，每一场戏都要认真演，「我是陈淑芳，我不会涨价，最感谢金马奖给我肯定，希望不会辜负金马奖给我的期望。」随后在全场欢声雷动的掌声中感谢致意。

范冰冰强势回归凭《地母》夺最佳女主角

今年金马奖最佳女主角奖竞争相当激烈，入围者有方郁婷、刘若英、林依晨、高伊玲、范冰冰等人，堪称死亡之组。范冰冰强势回归，凭《地母》夺最佳女主角，不过她未有出席金马奖，由导演张吉安代领。张吉安即场拨电话给范冰冰，范冰冰一接起电话就爆哭，一度哽咽到说不出话，范冰冰透露自己正在拍戏，但一直有在看金马奖直播，「感谢金马执委会给我肯定，真的深深感动，感谢张吉安导演坚定不移对我信任，当初他问我.『愿不愿意让我成为妳的脸』，我说，范冰冰奉陪到底」，并表示《地母》这个角色也引领我的成长，让她更深刻地体会到，生理女性身上的那股坚韧的力量，身为一名中国的电影人，期待未来能有更多的突破，然后用作品传递更多的价值。

最佳男主角由张震凭《幸福之路》获得

最佳男主角由张震凭《幸福之路》获得，今次是继第58届金马奖以《缉魂》后，二度拿下影帝。张震也在得奖感言中，提到父亲张国柱，从13岁开始引领他进入电影的世界。

2025金马奖完整得奖名单

金马62｜最佳剧情片

《大蒙》



金马62｜最佳导演

李骏硕《众生相》



金马62｜最佳男主角

张震《幸福之路》



金马62｜最佳女主角

范冰冰《地母》



金马62｜最佳男配角

曾敬骅《我家的事》



金马62｜最佳女配角

陈雪甄《人生海海》



金马62｜最佳新演员

马士媛《左撇子女孩》



金马62｜最佳新导演

Lloyd Lee CHOI《幸福之路》



金马62｜最佳原著剧本

陈玉勋《大蒙》



金马62｜最佳改编剧本

潘客印《我家的事》



金马62｜最佳摄影

梁铭佳《地母》



金马62｜最佳剪辑

雪美莲《隐迹之书：重写自我》



金马62｜最佳美术设计

王志成、尤丽雯《大蒙》



金马62｜最佳造型设计

许力文《大蒙》



金马62｜最佳视觉效果

温兆铭、林韦宏、胡宏愈、傅琬婷／《96分钟》



金马62｜最佳音效

高伟晏、张凯彤、林先敏《小虫虫大冒险》

金马62｜最佳动作设计

黄泰维、陈嘉玲／《恨女的逆袭》



金马62｜最佳原创电影音乐

Charles HUMENRY／《幸福之路》



金马62｜最佳原创电影歌曲

电影《地母》《布秧》词：张吉安｜曲：戴佩妮｜唱：戴佩妮



金马62｜最佳动画片

《世外》



金马62｜最佳动画短片

《螳螂》



金马62｜最佳剧情短片

《叠罗汉》



金马62｜最佳纪录片

《隐迹之书：重写自我》

金马62｜最佳纪录短片

《她的碎片》



金马62｜年度台湾杰出电影工作者

钟琼婷



金马62｜终身成就奖

陈淑芳



电影《大蒙》导演陈玉勋与柯炜林、方郁婷以及9m88等人亮相，柯炜林细心手牵著方郁婷、9m88入场，他笑说今天是两人的护花使者，前一晚没有特别熬夜，也很期待稍晚的庆功宴，「我可以待很晚，医生说ok就可以，而且我平常都睡8小时。」柯炜林透露爸爸、妈妈也有到台湾，「我刚刚有跟爸爸、妈妈拥抱，我想这就是我最大的幸运物。」结束金马后将留在台湾宣传《大蒙》，他的粉丝也在隔日举办包场，柯炜林幽默回应：「如果有得奖，就拿金马奖去看他们，不然也可以带金马送的存钱筒一起。」

林依晨以《深度安静》角逐最佳女主角，张孝全以《深度安静》角逐最佳男主角，两人与剧组一起登上红毯，马上成为全场焦点。林依晨身穿紫色薄纱礼服，仙气飘飘，大方展露胸前事业线，透肤设计让小蛮腰若隐若现，非常性感。林依晨透露，这身造型其实是为了女儿所准备，因为女儿喜欢美人鱼，所以她选了有鱼尾元素的礼服，「她很爱美人鱼，她应该在看！」接著，林依晨对镜头扭腰，灿笑向大家打招呼：「哈啰！」红毯主持人杨千霈好奇问张孝全是否有准备幸运物，张孝全开心地说，出发前小孩抱了他一下，还拿出自己的玩具替他打气：「它会保护你。」让他好暖心，马上把幸运玩具放进西装的口袋，这让一旁的林依晨露出羡慕表情，直呼：「我应该要跟我女儿要一个。」

刘若英以《我们意外的勇气》相隔18年再度入围金马影后，今日以黑色珍珠套装优雅亮相红地毯，搭配Tiffany & Co.珠宝首饰，全身上下行头要价破亿，成为惊人的移动豪宅。刘若英表示，接演《我们意外的勇气》一度犹豫，担心自己无法胜任角色，由于角色怀孕须长时间卧床养胎，她大部分的戏份都是在病床上「躺著演」，深刻感受到高龄产妇的身心煎熬，细腻刻画为母则强的勇气，感动无数影迷。对于网民亏她躺著演戏就入围金马影后，她笑说：「躺著也是很辛苦，不信你来躺躺看。」不过出席金马奖前，刘若英一早就陪儿子去参加球赛，更在脸书笑说：「你以为晚上要走金马红毯的女明星，早上都在干嘛？Spa？做脸？冥想走位？No no no——我在球场旁边陪儿子比赛呐喊。」开心当起「疯狂妈妈」。

黄秋生主演电影《今天应该很高兴》入围最佳男配角，他自谦不敢多想得奖，「应该是金士杰老师得奖」，他也被夸赞片尾最后一场抽大麻的戏非常Chill，让他相当开心。黄秋生以一身帅气西装登场，但他自嘲领带、鞋子都用很久了，「都发霉了，跟我一样」。

刘敬今年以《失明》问鼎金马奖最佳新演员奖，和牧森、马士媛、张迪文、林怡婷一同角逐奖项，刘敬首次踏上金马红毯，穿著薄纱衬衫，透出若隐若现的肤色，梳起油头，展现成熟一面，相当帅气。刘敬还跟导演告白，「万分感谢，我爱妳」！虽然看得出些许紧张，但露出腼腆笑容，依旧迷倒全场，他开心表示昨在入围酒会有看到大前辈黄秋生，化身小粉丝的他，还跑去打招呼，相当可爱。

【文章及图片获TVBS新闻网授权转载】

金马奖2025｜第62届金马奖完整入围名单

最佳剧情片

《大蒙》

《人生海海》

《左撇子女孩》

《众生相》

《地母》

最佳导演

陈玉勋《大蒙》

曹仕翰《南方时光》

廖克发《人生海海》

李骏硕《众生相》

张吉安《地母》

最佳男主角

许瑞奇《好孩子》

柯炜林《大蒙》

张孝全《深度安静》

张震《幸福之路》

蓝苇华《我家的事》

最佳女主角

方郁婷《大蒙》

刘若英《我们意外的勇气》

林依晨《深度安静》

高伊玲《我家的事》

范冰冰《地母》

最佳男配角

金士杰《深度安静》

黄镫辉《左撇子女孩》

曾敬骅《我家的事》

姚淳耀《我家的事》

黄秋生《今天应该很高兴》

最佳女配角

陈雪甄《人生海海》

蔡淑臻《左撇子女孩》

叶子绮《左撇子女孩》

黄珮琪《我家的事》

邓涛《女孩不平凡》

最佳新导演

沈可尚《深度安静》

Lloyd Lee CHOI《幸福之路》

邹时擎《左撇子女孩》

潘客印《我家的事》

陈思攸《核》

最佳新演员

牧森《进行曲》

刘敬《失明》

马士媛《左撇子女孩》

张迪文《众生相》

林怡婷《恨女的逆袭》

最佳原著剧本

陈玉勋《大蒙》

廖克发《人生海海》

邹时擎《左撇子女孩》

卓楷罗《辽河的士》

李骏硕《众生相》

最佳改编剧本

杨宝文《世外》

陆欣芷、沈可尚《深度安静》

Lloyd Lee CHOI《幸福之路》

潘客印《我家的事》

傅世晏《柔似蜜》

最佳摄影

陈大璞《深度安静》

李永畧《幸福之路》

陈克勤、高子皓《左撇子女孩》

王金城《96分钟》

梁铭佳《地母》

最佳剪辑

雪美莲《隐迹之书：重写自我》

赖秀雄《大蒙》

Sean BAKER《左撇子女孩》

石马《众生相》

杜光玮《不可能女孩1》

最佳美术设计

王志成、尤丽雯《大蒙》

蔡珮玲《深度安静》

张轶峰、袁筱凡《南方时光》

苏国豪《96分钟》

殷倩杨、吉本幸人《杀手#4》

最佳造型设计

Shahreens、佘美璇《好孩子》

许力文《大蒙》

郑宇培《南方时光》

黄菊清、陈嘉伟、吴玉英、黄可欣《地母》

霍晓彤、KATO Miyuki《杀手#4》

最佳视觉效果

梁志仁、黄其彦、陈文杰、陈彩君《小虫虫大冒险》

郭宪聪、陈姵均《大蒙》

温兆铭、林韦宏、胡宏愈、傅琬婷《96分钟》

陈子谦《杀手#4》

最佳音效

高伟晏、张凯彤、林先敏《小虫虫大冒险》

简丰书、汤湘竹《大蒙》

陈维良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.《96分钟》

杜笃之、张芬瑄、陈冠廷《地母》

黎志雄《杀手#4》

最佳动作设计

洪昰颢、范家铭《进行曲》

洪昰颢《96分钟》

罗浩铭《触电》

黄泰维、陈嘉玲《恨女的逆袭》

坂本浩一《杀手#4》

最佳原创电影音乐

周莉婷、CMgroovy、冯颖琪《世外》

王榆钧、澎叶生《甘露水》

Charles HUMENRY《幸福之路》

福多玛 Thomas FOGUENNE《人生海海》

余家和、张吉安《地母》

最佳原创电影歌曲

〈大蒙的暗眠〉《大蒙》

〈木头人〉《辽河的士》

〈一路顺风〉《我家的事》

〈布秧〉Bhujanga《地母》

〈我天生－有病版〉《有病才会喜欢你》

最佳纪录片

《从来》

《大风之岛》

《甘露水》

《春雨424》

《隐迹之书：重写自我》

最佳纪录短片

《侯硐奇谭》

《哥哥死后去了哪里》

《第九十三封信之后》

《孩子》

《她的碎片》

最佳动画片

《世外》

《小虫虫大冒险》

最佳动画短片

《再见，海浪》

《91次击碎》

《螳螂》

《工》

《风的前奏》

最佳剧情短片

《这不是我的牛》

《绿湖》

《膝跳反应》

《叠罗汉》

《两个女导演》

年度台湾杰出电影工作者

钟琼婷

终身成就奖