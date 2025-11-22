Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈晓华下星期叫「Man姐」下跪 任台庆骚主持给自己合格分数 王敏奕望《新闻女王》系列长拍长有

影视圈
更新时间：20:15 2025-11-22 HKT
发布时间：20:15 2025-11-22 HKT

陈晓华与王敏奕今日（22日）到中环出席《新闻女王2》宣传活动，对于高海宁的角色「许诗晴」有机会拍「番外篇」，两人均替高海宁感开心，陈晓华认为这是一个颇有趣的故事，而王敏奕亦希望佳导真的可以实现番外篇这件事，认为是一定好看的故事，至于《新闻女王》第三季，王敏奕也希望长拍长有，但因投入的时间和心机也需要很多，所以需要慢工出细货，虽然她未有透露自己在剧中角色的结局，但表示若有第三季的话，「刘艳」应该几辛苦，因为有一个颇大的转变。

网上有人想打「唐子瑶」

陈晓华演的「唐芷瑶」将在下星期叫「Man姐」下跪，她笑言网上已经有人表示想打巴唐子瑶，自己也想有人可以打醒她，问到王敏奕是否很讨厌陈晓华？她指剧中自己不知道为什么对方会一直针对Man姐，所以是不理解多于讨厌。

「唐子瑶」一角值得反思

陈晓华早前在台庆骚担任主持，她指开心有这经历，自己从来也没想过可以做台庆司仪，也估不到有这个机会，又指第一日彩排的时候，什么都讲不到，直至去到第三日正式的时候终于讲到台词，而且颇顺利，故也给自己合格的分数。提到有网民赞她好戏，陈晓华多谢大家有看剧集，希望大家好憎唐芷瑶的同时，也可以理解在一个人软弱或迷失的时候可能会做很多错事：「大家可以攞出同理心，睇吓身边嘅人，如果有人对你唔好，可能佢都有苦衷，呢个角色都令我有好大反思。」


 

