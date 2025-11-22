Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

熊黛林直播无预警宣布重大决定 亲回屡被追问生二胎 三字回复背后原因竟与女儿有关

影视圈
更新时间：23:00 2025-11-22 HKT
发布时间：23:00 2025-11-22 HKT

名模熊黛林（Lynn）于2016年与百亿富二代郭可颂（郭可盈胞弟）结婚，2018年诞下一对双胞胎女儿Kaylor和Lyvia，不经不觉女儿今年都7岁了，两个小朋友越大越似爸爸，一家四口相当幸福。熊黛林虽然已是两女之母，但却经常被问到会否再追多个小朋友，而近日她在开直播期间，有网民问她会否生再生第二胎时，她突然宣布停「产」：「不生了」。

熊黛林建立稳固亲子关系

上个月刚与家人度过45岁生日的熊黛林，一边吃着东西、一边开直播中跟网民聊天，期间有网民问她会否生二胎时，她随即回应：「不生了，这个年纪再生的话有点累啊！」并向网民表示：「如果找到一个好的人，就名以早一点生宝宝。」因为要跟小朋友建立稳固的亲子关系，她表示尽量亲自照顾：「因为我就觉得跟小孩子头那几年，你要把关系搞好头那三年，然后过了这三年我就跑出工作去了。」

栴关阅读：熊黛林庆祝结婚9年展现平淡温馨一面 老公郭可颂公开示爱曝光夫妻相处之道

 熊黛林怕体型走样

熊黛林继续边吃边说：「如果现在再生的话，那就46岁再生，46岁生很难再减肥减回来了。那时候胖了50斤呢！」模特儿出身的熊黛林，原来自己体型管理都很严谨，难怪她多年来都拥有Fit爆Body啦！

相关阅读：熊黛林认曾觉得人靠衣装要奢侈品装身「用贵的身价就高」：不能被人看扁，觉得我买不起


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前