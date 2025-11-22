熊黛林直播无预警宣布重大决定 亲回屡被追问生二胎 三字回复背后原因竟与女儿有关

名模熊黛林（Lynn）于2016年与百亿富二代郭可颂（郭可盈胞弟）结婚，2018年诞下一对双胞胎女儿Kaylor和Lyvia，不经不觉女儿今年都7岁了，两个小朋友越大越似爸爸，一家四口相当幸福。熊黛林虽然已是两女之母，但却经常被问到会否再追多个小朋友，而近日她在开直播期间，有网民问她会否生再生第二胎时，她突然宣布停「产」：「不生了」。

熊黛林建立稳固亲子关系

上个月刚与家人度过45岁生日的熊黛林，一边吃着东西、一边开直播中跟网民聊天，期间有网民问她会否生二胎时，她随即回应：「不生了，这个年纪再生的话有点累啊！」并向网民表示：「如果找到一个好的人，就名以早一点生宝宝。」因为要跟小朋友建立稳固的亲子关系，她表示尽量亲自照顾：「因为我就觉得跟小孩子头那几年，你要把关系搞好头那三年，然后过了这三年我就跑出工作去了。」

熊黛林怕体型走样

熊黛林继续边吃边说：「如果现在再生的话，那就46岁再生，46岁生很难再减肥减回来了。那时候胖了50斤呢！」模特儿出身的熊黛林，原来自己体型管理都很严谨，难怪她多年来都拥有Fit爆Body啦！

