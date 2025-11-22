高海宁有望拍「许诗晴番外篇」 谈台庆现魔音：当日大家都无耳机 不清楚麦美恩缺席司仪阵容原因

高海宁、王敏奕、何广沛及陈晓华等今日（22日）到中环出席《新闻女王2》宣传活动，总监制钟澍佳在活动中表示未知是否开拍《新闻女王3》，但透露希望将高海宁饰演的许诗晴抽出来独立拍摄。

高海宁难掩兴奋

对于佳导表示有意开拍「许诗晴番外篇」，高海宁受访时难掩兴奋，表示自己也是刚刚才知道，觉得好有惊喜，笑言今早六点在澳门拍剧，回来做活动后整个人晕陀陀，但听到这个好消息后马上醒晒，问到想先开《新闻女王3》还是番外篇？高海宁希望先开番外篇，这样可以让佳导（钟澍佳）有更加多时间去筹备《新闻3》的剧情：「《新闻女王2》故仔好丰富，好好睇，口碑系非常好，有啲人甚至觉得《新闻2》好睇过《新闻1》，我相信佳导如果开《新闻3》嘅话，一定要故仔够吸引先至会开，相信都要啲时间度一度。」她指网上有人认为新闻官这条线的戏份比较少，而大家对新闻处这方面也会觉得好奇：「我嘅职位真系需要学问先至可以适应到喺体制内生存，我觉得好吸引，而且大家都好有共鸣，我哋嚟紧有驻政总传媒条线，就系想将政府嘅嘢更加公正公平公开畀大家睇，用另外一种方式畀大家去了解点运作。」

现正为《璀璨之城》开工

高海宁又谓大家在网上讨论得最多的是觉得许诗晴够清醒够努力也能屈能伸，就算有人俾意见也懂得分辨，以及懂得收起自己的光芒，在适当时候才发放，这就是她叻的地方，觉得人物性格本身够立体和吸引，所以值得放大来写，不过她指因为现正为《璀璨之城》开工，所以若拍也要等到下年，又笑言网上其实已经有很多人在写关于许诗晴的故事，自己也曾在社交网中提过唔知会唔会有「许诗晴外传」，所以今次可说是梦想成真。

台庆司仪组合好新鲜

此外，高海宁在台庆骚中与陈豪、谭俊彦及张振朗一起率领后辈演出，但不少人出现「魔音」，她指因自己不是专业歌手，唱现场比较有挑战，就算是谭俊彦和张振朗有舞台经验也会紧张，又解释当日大家并没有耳机，故听音乐时会延误，不过她指这个演出是想让人知道作为演员要面对的事情，虽然大家会见到演员风光的一面，同时间演员们亦要面对许多外来质疑，甚至有时候会否定自己。高海宁指也经历过他们正在经历的阶段，现在用自己的经验告诉他们，以及鼓励他们继续坚持梦想：「我觉得好有意义，唱得好唔好系咪真系重点？还是中间的感情同埋正面能量先系重点？好值得大家去谂一谂。」她又指唱到眼湿湿是因《我们都是这样长大的》这首歌的歌词写得很好，令她明白烦恼需要放低，生病的时候才知道人有多渺小，会学懂珍惜，唱的时候自己也很感触。至于是否很好奇麦美恩为何这一次没有参加台庆？高海宁即反问说：「佢唔系飞咗去其他地方做嘢咩？我见佢贴咗相，我唔知呀，我以为佢去咗做嘢或者放假，（冇佢系咪都失色咗？）佢喺度一定气氛好好，都知每次佢一定好努力去做好个骚，但今次组合好新鲜，好多新人尝试做MC，我觉得啲新人做得好好！」