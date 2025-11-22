《东张》女神受收兵丑闻缠身终被停工 事隔多月终开腔坚称自律： 喺道德上冇做过唔好嘅嘢

TVB男艺员黄润成早前曾在IG大吐苦水，指其女友「陈大小姐」和《东张西望》一位导演过从甚密，并指女友「喺TVB起兵工厂」，事件随即被成为网上热话。「陈大小姐」的真身惹来不少猜测，陈庭欣一度成为嫌疑人物，不过她称得啖笑并强调自己不是「陈大小姐」。

「陈大小姐」终为事件开腔

其后有后有网民在Threads公开「陈大小姐」真身，直指事件与2023年落选港姐陈晓彤（Cindy）有关。不过陈晓彤一直未有为事件作出回应，甚至为避传媒追访落慌而逃，情况非常狼狈，直到昨日（21日）终为事件开腔，承认已被停工。

陈晓彤认被停工等公司安排

陈晓彤昨日被问被指控收兵，她称自己问心无愧：「自己系冇做过，喺道德上冇做过唔好嘅嘢，同埋我唔上越描越黑，同埋我唔想影响身边嘅朋友。」言谈间亦承认与黄润成已分手：「我哋冇再联络，同埋过去嘅嘢我都唔想提，唔想回应，但唔想再抄作越描越黑。其实同朋友去饮嘢正常社交，坦白讲系正常。同埋我会洁身自爱，同埋好自律，所以我唔惊呢啲指控。」对于于被爆有有吸毒习惯，陈晓彤表示：「呢啲全部都系不实，我希望大家都唔好乱讲，因为系犯法，我要喺呢度澄清，绝对冇尝试过。」至于是否被踢出《东张》？陈晓彤说：「其实而家仲有啲作品等紧播。（即系工作停晒！）系，咁系要等公司安排。」

黄润成撰长文对女友「陈大小姐」以示不满

本身是音乐人、鼓手和室内设计师的黄润成在今年9月初曾在IG限时动态撰长文以示不满：「其实你成Q日三更半夜同个甚么《东张》女导演去游车河，唔听得电话都算了，仲话佢唔赞成你拍拖，佢系你阿妈么小姐！成日惹埋啲同性恋返嚟！出面听到啲记者乱UP又屈落我到。」黄润成再激动爆粗补充：「阿叔都唔兴搞绯闻呢味嘢！玩紧咩呀陈大姐你！要喺TVB起兵工厂自己玩够佢啦....唔好搞阿叔吖大佬！小朋友玩泥沙咩，乱X七八糟，癫嘅！内耗够了！」黄润成的言论被转发至Threads后引发广泛讨论，其后有网民说：「原post唔知点解被删，『陈大小姐』真身系落选港姐陈晓彤，网友报料话佢已经畀TVB停咗工，私生活乱七八糟，食烟夜蒲收兵都叫《东张》女神？」

