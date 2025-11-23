「最强小三」晒命之旅险闯出祸？ 突发送院：我以为自己会死 自爆成名代价受情绪病折磨

35岁「最强小三」钟睿心（五索）今年初被揭与已婚大生银行主席马清铿关系密切，二人更有四个仔女，五索自出名后行为高调，更不时在社交网炫富。五索今日（22日）在社交网出PO，透露与马生外游庆祝10周年，而日前的一条影片惊见五索入医院，还自揭近半年来受到情绪问题困扰。

五索称被马生话恶

五索今日在IG分享与马生到美国庆祝10周年，见到安排不少活动，又大饱口福，而五索晒身材的打扮，更引起网民注意。五索留言：「10周年快乐！一直都好感恩你好锡我，就系因为你咁锡我，所以我对住外人就超好，返到嚟屋企就系咁发你脾气。你嘅口头禅系：可唔可以唔好成日咁恶？」

五索又感谢马生的包容：「呢十年过得好唔容易，特别系呢一年～老土啲讲句，多谢你一直以来包容我嘅任性，我以后会尝试对你温柔少少。本身今次嘅旅程你已经计划好晒，但系我又受到啲负面新闻影响入咗医院。你同我讲咗句：『如果小朋友无咗妈咪点算？』我醒了。」

五索收Hermès 做礼物

五索又大赞马生是100分的父亲：「原谅我今日少有嘅咁感性。你系100分嘅爸爸，亦都系我100分嘅soulmate。净系10周年先会讲呢啲嘢。而家唔讲，怕之后后悔无讲过。Thanks for preparing this trip for ME」。

五索之后又回复网民，笑言因为收到礼物要打千字文：「因为佢啱啱送咗一个好靓嘅Hermès 俾我，所以我而家一定要打依篇千字文」，有网民谈到幸福的定义不是由外界来批评，五索亦认同：「幸福是写在面上，如果你同一个人一齐越嚟越靓，或者个样越嚟越幸福，就证明另一半系The One and The Only one」。

五索外游庆祝变入医院

不过五索日前曾拍片自爆成名代价，指自己近半年来受到情绪问题困扰，更令到与马生的10周年之旅遇阻滞。五索表示：「一直以为丑闻就系最好嘅新闻，因为我一开始误信做KOL形象越负面就越红越多人讲，但经过呢段日子，我选择相信返自己。我亦相信吸引力法则，揾钱令人快乐，有钱就靓住索 #五索 #正能量 #吸引力法则 #怕羞的马」。

五索表示与马生抵达纽约时出事：「估唔到嚟到New York，第一件送俾我嘅礼物就系坐白车入咗医院，大家唔使担心，马先生亦都将我照顾得好好。」五索解释：「其实我系好少会公开自己唔开心，或者公开自己嘅情绪。我最近呢半年，受一个情绪病影响，即系突然之间会呼吸唔到、好惊，觉得自己要死𠮶种惊恐症。」

五索担心小朋友冇妈妈

五索索坦言走入大众视线后，导致其身体经常性出现不适：「我知道 social media 系一个要牺牲好多嘅行业，将自己嘅私隐揭露晒出嚟，你先可以红。再咁样拍广告落去啦，又或者真系帮公司宣传，我都会瓜。啲小朋友系随时冇咗个妈咪㗎。」所以五索决定日后会减少八婆、闹人的影片，将形象转化。

五索坦承自己有八婆一面，但大多数时间反而是一个非常之无聊的人，好钟意做无聊的事。五索更安慰同样有情绪病的人，不用担心。在影片末，五索问马生：「女：你话你几时都会氹我开心，咁你求其讲一句说话」，怎料遭到无情驳斥：「唔好再影啦！」

