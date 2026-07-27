加埋百三岁！80岁妈妈偕子出战HYROX比赛 加埋百三岁 母子档勇夺冠军！打破「年纪大机器坏」迷思｜健康专访

香港健身风气盛行，HYROX向来被视为年轻人的潮流玩意。然而，一对母子档却以惊人的毅力兼「加埋百三岁」之高龄，远赴印尼雅加达挑战被誉为「后生仔都觉得辛苦」的HYROX体能赛，更勇夺殊荣！这份特别的80岁「生日礼物」背后，是汗水与跨越年龄界限的坚持。

妈妈以为「亲子步行」被瞒上HYROX「战场」

HYROX结合跑步与八个健身项目，对体能要求极高，不少年轻参赛者也感吃力。极地跑手植永强（阿植）多年来征战大大小小的极限赛事，但最近一次比赛，却带来前所未有的「新体验」，事关他与80岁妈妈组成母子档，远赴印尼雅加达参加HYROX比赛，更赢得年龄组别冠军。

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阿植笑言，最初不敢告诉妈妈真相：「我只说是八公里步行，中途可以休息。她知道后就答应了。」植妈妈回忆：「我以为是普通散步，心想自己应该可以。」去到现场才知道要比赛包含推雪橇、搬沙包等高难度项目。

植妈妈坦言，自己年轻时也曾展现出「运动健将」的本色——60多年前从云南徒步至湖南长沙，足迹遍布广阔山河地域，步行路程长达数月，可见其惊人的耐力底蕴。然而，岁月不饶人，近年来她因心脏问题已减少跑步及运动。

雅加达作赛别具意义 见证「最热血生日」

在雅加达的赛场上，阿植与母亲的高龄组合俨如成为一道独特的风景，80岁的参赛者已少见，而母子兵更加罕见。阿植以往极地跑多是孤军作战，今次转换身份做妈妈的队友，策略完全不同，高难度「粗重嘢」及「搬搬抬抬」全由自己负责，植妈妈主要采取「跑跑停停」的策略。

阿植提到，雅加达是植妈妈的出生地，更获当地亲戚到场见证及打气。适逢妈妈今年80大寿，相比传统酒楼摆大寿、切蛋糕，这次「用汗水庆祝生日」显然更有意思。阿植认为这次的珍贵回忆「并非过时过节饮茶食饭」般简单，而是共同完成一件事，而这种并肩作战的「特别体验」比任何庆祝活动更深刻，植妈妈更豪言「希望有机会可以再试」。

打破「年纪大机器坏」迷思 寄语长者勇敢尝试

今次经历令植妈妈信心大增：「以前在诊所急步都会被姑娘叫停」，赛后身体变得更轻松，「行路轻松了好多，脚步『冇咁攰』，体能明显改善。」阿植希望透过母子档经历，鼓励香港长者：「我们传统的观念总是叫老人家『唔好乱郁』，但其实正因为缺乏锻炼，导致肌肉流失、平衡力变差或骨骼问题，长者才更容易跌倒，甚至往后要一直『瞓床』。」

阿植举例，日本有个长寿村，当地人因经常步行、弯腰、蹲下等农活及日常活动，普遍拥有较好的体能，而这些简单而基础的活动，都能有效改善身体状况。他希望藉著这次经历告诉大家，「透过适当的锻炼，长者依然能保持良好身体机能，活出健康晚年。」他亦鼓励身边60多岁的朋友参与HYROX，预防因身体机能衰退而引致的健康问题。

未来计划：组队再战深圳 目标世锦赛

HYROX的年龄组别划分，为阿植提供了在55岁这个年龄层中的竞争优势，同时明确了「可以攞牌」的目标，激发了他更加投入训练。这次雅加达的成功，激励了这对母子未来的运动规划。阿植透露，正计划让植妈妈与太太组队，出战深圳HYROX双人赛，而这将是植妈妈进一步提升体能的好机会。

今次的夺冠经历不但为母子俩赢得2027年世锦赛的资格，亦为阿植打了一支强心针，他将持续挑战海外赛事，体验「运动旅游」（Sportation），同时已报名参加九月土耳其和罗马的HYROX比赛，将旅行与运动结合。他认为，许多人因想得太多和自我设限而错失良机，他奉行「报完名再谂」的勇猛态度，直言「俾咗钱，就冇理由唔做」。

阿植与植妈妈证明，年龄绝非阻碍，只要敢试，人生便充满无限可能。

文、摄：Irene

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