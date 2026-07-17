世界杯2026│西班牙「爆炸头」左闸古古列拿坚拒剪发 暖心原因全为自闭症儿子

2026世界杯最终决赛将在周日深夜3点开踢，由美斯带领的阿根廷对上拉明耶马领军的西班牙上演世代之战！在今届赛事大放异彩的西班牙国脚左闸27岁古古列拿（Marc Cucurella），一头招牌「爆炸头」在决赛舞台登场。这个略显夸张的发型，过去曾让他在英超及国际赛场上饱受球迷与舆论的嘲讽，甚至被网民狠批外形像贵宾狗。原来这个造型背后藏着一段有关自闭症儿子的催泪故事。

西班牙国脚古古列拿发型曾遭嘲讽

作为欧洲顶级后卫，古古列拿这一头蓬松长卷发，在激烈职业生涯中确实为他带来不少麻烦。当中最轰动的事件，莫过于在2022年的一场英超联赛中，当时效力车路士的他，被热刺后卫罗美路（Cristian Romero）在禁区内恶意扯着头发直接摔倒在地。当时，无数反对者与足球名嘴落井下石，批评他在足球场上留这种发型根本是「自招麻烦」。网络上亦充斥着球迷对古古列拿外表的尖锐讽刺，纷纷叫他快点剪头发，更质疑是他的爆炸头挡住了防守视线，影响其场上发挥。

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坚决保留「爆炸头」只为自闭症长子

面对外界无情的批评甚至是球场上的实体肢体侵犯，每当记者问及会否考虑修剪头发时，古古列拿总是无比坚定地回答：「我绝对不会剪！」原来，古古列拿的长子患有自闭症，对于外界人与事的认知和聚焦，比一般小朋友困难得多。为了让儿子在家中看电视转播时，能够在画面上20多个穿着相似球衣、不断奔跑的球员当中，一眼就认出爸爸的位置，古古列拿才刻意维持这头极具辨识度的夸张卷发。此外，坊间亦有另一种温馨说法，指他早期留爆炸头是应母亲要求，因为妈妈同样希望能在密密麻麻的观众席上，一眼认出儿子的身影。

古古列拿表示：「我相信大家已经知道我的儿子患有自闭症。这并没有改变我的人生，反而令我学懂更加珍惜与感恩。如果那家球会所在的城市，无法提供适合我儿子的学校或治疗机构，我是绝对不会加盟的。家庭永远排在第一位，这对我们来说重于一切。」

调整心态拒绝与人比较 及早评估融入日常治疗

古古列拿透露，长子 Mateo 在婴儿时期已开始出现最初的征状。他回忆道，当时家里播放音乐时，看到 Mateo 不停挥动双手，一家人起初还以为他只是在随歌起舞。但随着时间流逝，他们留意到 Mateo 出现其他异常行为，于是寻求医疗评估，最终证实确诊自闭症。

「最艰难的部分，是你根本不知道该如何帮他。」古古列拿形容在确诊后的最初几个月里，内心充满了焦虑与无助。但他补充指，随着对自闭症有了更深入的认知，全家人开始调整日常作息，将焦点放在为 Mateo 提供所需的支援上，而非将他的成长进度与其他小朋友作比较。Mateo 现时非常享受接受治疗，而这些治疗课程已成为他们家庭日常生活的一部分。他亦解释，每位患有自闭症的小朋友，其成长发展都各有不同，因此及早进行专业评估并提供针对性的支援，显得尤为重要。

首战世界杯即强势杀入决赛 封锁麦巴比尽显功架

今年28岁的古古列拿迎来职业生涯的重要里程碑，首度代表国家队出征世界杯。在昨日刚结束的四强大战中，西班牙成功冻结了法国队的强劲攻势，古古列拿更被外界公认为封锁法国球星麦巴比（Kylian Mbappé）的头号功臣。西班牙最终以2比0击败对手闯入决赛，并将于20日与阿根廷正面交锋，角逐2026世界杯的至高荣誉。

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