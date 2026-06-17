Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜27岁麦巴比「一日六餐」全公开 教练揭法国神锋惊人速度 全靠7大必修腹肌操练

减肥运动
更新时间：18:00 2026-06-17 HKT
发布时间：18:00 2026-06-17 HKT

随著2026年世界杯战火蔓延，讲到当今世界足坛最具统治力的前锋，法国队神锋麦巴比（Kylian Mbappé）绝对榜上有名。法国于世界杯首战对塞内加尔，凭麦巴比梅开二度下，以3：1破敌。麦巴比以58球，超越基奥特成为法国入球王。麦巴比在球场上往往展现出「无人能挡」的姿态，能长期保持世界顶尖的竞技状态，除了天赋，更离不开一套极度严格的健身与饮食管理系统。

麦巴比出生并成长于巴黎郊区的邦迪（Bondy），除了曾短暂效力摩纳哥两年并夺得生涯首个联赛冠军外，他的生活与足球生涯几乎与巴黎这座城市密不可分。当年他在摩纳哥的惊艳表现引起全球关注，随后于2017年加盟巴黎圣日耳门（PSG），并迅速蜕变为阵中的灵魂人物。2024年，麦巴比以自由转会的方式加盟「银河舰队」皇家马德里，梦想成真，更获曾效力皇马的偶像基斯坦奴朗拿度（C朗）留言祝福。

【同场加映】牛奶非含最多蛋白质？4款奶类营养大比拼 营养师推荐这款减肥降血脂

一星期五日重量训练列表

麦巴比的私人教练会根据赛事与身体状况随时调整其操练内容，虽然具体细节保密，但以下这套「一星期5日重训蓝图」正是他拥有恐怖对抗力与敏捷度的核心基石：

  • 腿部操练（每星期 2 日）：

    • 常规练腿日： 热身拉筋、硬举（Deadlifts）、深蹲、步行弓步蹲、腿部伸展机械式卷线。

    • 臀腿加强日： 杠铃深蹲、保加利亚单腿蹲、滑轮侧边臀肌反向踢腿、臀冲配合滑轮后侧臀肌踢腿、大腿外展机配合单腿下压及下背伸展。

  • 肩部与三角肌操练（每星期 1 日）： 哑铃坐姿推举、哑铃侧平举、哑铃前平举、俯身哑铃飞鸟、滑轮直立划船以及三角肌飞鸟。

  • 背部与二头肌操练（每星期 1 日）： 引体上升、高位下拉、滑轮及杠铃划船、哑铃弯举、锤式弯举及缆绳二头肌弯举。

  • 胸部与三头肌操练（每星期 1 日）： 掌上压、哑铃推举配合飞鸟、杠铃卧推、滑轮飞鸟、三头肌下压、碎颅式（Skull crushers）及双臂屈伸（Dips）。

【同场加映】4种米营养大比拼 糖尿病忌吃1种紫米易升血糖 三高一族应吃哪一种？

7大必修高强度操练公开

在完成常规的重量训练后，麦巴比每星期会安排至少3日进行高强度的腹肌及核心肌群训练，以确保自己在高速奔跑与对抗中保持完美的平衡力：仰卧起坐（Crunches）、交叉仰卧起坐、侧棒式（Side plank）、平板支撑（Plank hold）、健身球平板支撑推行、剪刀脚（Scissor kicks）及悬垂健身球举腿。

均衡不破戒一日食6餐

麦巴比对体能管理与健康饮食的极致专注，无疑为他带来了巨大回报。比起阿根廷的美斯、葡萄牙的C朗或巴西的尼马，麦巴比的饮食餐单在媒体上的曝光率相对较低。据私人教练透露，麦巴比非常严格地执行「均衡饮食原则」，日常生活中几乎从不吃「欺骗餐」（Cheat meals）。他维持高代谢与精壮肌肉的「一日六餐」餐单如下：

  • 第一餐（早餐）： 水煮蛋配牛油果（或杏仁酱）、燕麦粥

  • 第二餐（早茶小食）： 蛋白质能量棒（Protein bar）

  • 第三餐（午餐）： 吞拿鱼或鸡肉沙律卷饼

  • 第四餐（下午茶）： 蛋白质饮品（Protein shake）配新鲜水果或干果

  • 第五餐（晚餐）： 鸡肉或鱼肉配糙米饭及新鲜蔬菜

  • 第六餐（中夜小食）： 蛋白质饮品

资料来源：steelsupplement

 延伸阅读：鸡蛋不是含最多蛋白质？推介8大高蛋白质食物 这种豆吃半杯可降胆固醇！

 

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
3小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│消防员上周救人弄伤脚 补渡蜜月返港偕妻遇意外惨死 舅父：个天好似叫佢唔好去
突发
5小时前
01:07
青沙公路夺命车祸│38岁休班消防员生前工作认真 上周观塘码头救回跳海自杀男
突发
7小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
23小时前
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
01:11
内幕交易案判囚5月 黄百鸣今放弃保释 即时服刑
社会
8小时前
《美国新闻与世界报道》发表最新一份「全球大学排名」，中文大学与澳洲墨尔本大学并列全球第28位，成为本港上榜院校之首。
大学排名｜美国新闻与世界报道排行榜 港5大学打入环球百强 中大列28最高 8资助大学排名跃升
教育新闻
7小时前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
21小时前
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
饮食
2小时前
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
端午长假期北上攻略！深圳官方预测7大口岸人流 罗湖/福田/深圳湾过关2时段是尖峰
旅游
6小时前
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
2026-06-16 15:13 HKT