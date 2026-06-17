世界杯2026｜27岁麦巴比「一日六餐」全公开 教练揭法国神锋惊人速度 全靠7大必修腹肌操练

随著2026年世界杯战火蔓延，讲到当今世界足坛最具统治力的前锋，法国队神锋麦巴比（Kylian Mbappé）绝对榜上有名。法国于世界杯首战对塞内加尔，凭麦巴比梅开二度下，以3：1破敌。麦巴比以58球，超越基奥特成为法国入球王。麦巴比在球场上往往展现出「无人能挡」的姿态，能长期保持世界顶尖的竞技状态，除了天赋，更离不开一套极度严格的健身与饮食管理系统。

麦巴比出生并成长于巴黎郊区的邦迪（Bondy），除了曾短暂效力摩纳哥两年并夺得生涯首个联赛冠军外，他的生活与足球生涯几乎与巴黎这座城市密不可分。当年他在摩纳哥的惊艳表现引起全球关注，随后于2017年加盟巴黎圣日耳门（PSG），并迅速蜕变为阵中的灵魂人物。2024年，麦巴比以自由转会的方式加盟「银河舰队」皇家马德里，梦想成真，更获曾效力皇马的偶像基斯坦奴朗拿度（C朗）留言祝福。

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一星期五日重量训练列表

麦巴比的私人教练会根据赛事与身体状况随时调整其操练内容，虽然具体细节保密，但以下这套「一星期5日重训蓝图」正是他拥有恐怖对抗力与敏捷度的核心基石：

腿部操练（每星期 2 日）： 常规练腿日： 热身拉筋、硬举（Deadlifts）、深蹲、步行弓步蹲、腿部伸展机械式卷线。 臀腿加强日： 杠铃深蹲、保加利亚单腿蹲、滑轮侧边臀肌反向踢腿、臀冲配合滑轮后侧臀肌踢腿、大腿外展机配合单腿下压及下背伸展。

肩部与三角肌操练（每星期 1 日）： 哑铃坐姿推举、哑铃侧平举、哑铃前平举、俯身哑铃飞鸟、滑轮直立划船以及三角肌飞鸟。

背部与二头肌操练（每星期 1 日）： 引体上升、高位下拉、滑轮及杠铃划船、哑铃弯举、锤式弯举及缆绳二头肌弯举。

胸部与三头肌操练（每星期 1 日）： 掌上压、哑铃推举配合飞鸟、杠铃卧推、滑轮飞鸟、三头肌下压、碎颅式（Skull crushers）及双臂屈伸（Dips）。

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7大必修高强度操练公开

在完成常规的重量训练后，麦巴比每星期会安排至少3日进行高强度的腹肌及核心肌群训练，以确保自己在高速奔跑与对抗中保持完美的平衡力：仰卧起坐（Crunches）、交叉仰卧起坐、侧棒式（Side plank）、平板支撑（Plank hold）、健身球平板支撑推行、剪刀脚（Scissor kicks）及悬垂健身球举腿。

均衡不破戒一日食6餐

麦巴比对体能管理与健康饮食的极致专注，无疑为他带来了巨大回报。比起阿根廷的美斯、葡萄牙的C朗或巴西的尼马，麦巴比的饮食餐单在媒体上的曝光率相对较低。据私人教练透露，麦巴比非常严格地执行「均衡饮食原则」，日常生活中几乎从不吃「欺骗餐」（Cheat meals）。他维持高代谢与精壮肌肉的「一日六餐」餐单如下：

第一餐（早餐）： 水煮蛋配牛油果（或杏仁酱）、燕麦粥

第二餐（早茶小食）： 蛋白质能量棒（Protein bar）

第三餐（午餐）： 吞拿鱼或鸡肉沙律卷饼

第四餐（下午茶）： 蛋白质饮品（Protein shake）配新鲜水果或干果

第五餐（晚餐）： 鸡肉或鱼肉配糙米饭及新鲜蔬菜

第六餐（中夜小食）： 蛋白质饮品

资料来源：steelsupplement

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