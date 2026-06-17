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世界杯2026︱半夜睇波可以吃甚么？营养师推荐20款低脂宵夜零食 附3招防热量偷袭

减肥运动
更新时间：20:00 2026-06-17 HKT
发布时间：20:00 2026-06-17 HKT

世界杯大型足球赛事正如火如荼进行，半夜看球赛总想吃点零食来满足口痕嘴馋的欲望，但又怕跌入致肥陷阱？有营养师推介20款低脂宵夜零食及饮品清单，更教3个小方法，避免摄取过多热量。

营养师推荐20款低脂宵夜零食 附3招防热量偷袭

「尚营坊」营养师团队在其Instagram专页发文表示，看球赛时停不了口不紧要，最重要是识食不怕肥。团队为大家推介了「低脂脆片＋惹味蘸酱＋无糖无酒精饮品」的黄金不败宵夜组合，并详细列出20款低脂宵夜零食及饮品的营养数据，大家可作参考：

 

20款宵夜零食热量（以下营养资料以每一罐/每一份食用份量计算）：

较低脂薯片/脆片

1.M&S 较低脂泰式甜辣椒味薯片

  • 热量：116 kcal
  • 碳水化合物：15.9 g 
  • 蛋白质：2.1 g
  • 脂肪：4.7 g
  • 1/6包（25 g）=1份五谷+1份脂肪

2.M&S 减脂蜜糖烤火腿薯片

  • 热量：115 kcal
  • 碳水化合物：15.3 g 
  • 蛋白质：2.2 g
  • 脂肪：4.7 g
  • 1/6包（25 g）=1份五谷+1份脂肪

3.M&S 减脂盐味波浪薯片

  • 热量：117 kcal
  • 碳水化合物：16.5 g 
  • 蛋白质：1.8 g
  • 脂肪：4.7 g
  • 1小包（25 g）=1份五谷+1份脂肪

4.WE CHIPS 酸忌廉洋葱谷物脆片

  • 热量：107 kcal
  • 碳水化合物：14.8 g
  • 蛋白质：2.5 g
  • 脂肪：4.1 g
  • 1/3包（24块）=1份五谷+1份脂肪

5.Sunchips 芝士香脆麦片

  • 热量：110 kcal
  • 碳水化合物：14.9 g
  • 蛋白质：1.6 g
  • 脂肪：4.7 g
  • 12块（22 g）=1份五谷+1份脂肪

6.POPCHIPS 洋葱酸奶油味爆制薯片

  • 热量：99 kcal
  • 碳水化合物：17.3 g
  • 蛋白质：0.8 g
  • 脂肪：3.3 g 
  • 1小包（23 g）=1份五谷+1份脂肪

7.M&S 烟熏辣椒墨西哥式脆片

  • 热量：132 kcal
  • 碳水化合物：14.4 g
  • 蛋白质：7.4 g 
  • 脂肪：4.5 g
  • 15块（30 g）=1份五谷+1份蛋白质

8.M&S 红椒味皮塔饼脆片

  • 热量：116 kcal
  • 碳水化合物：16 g
  • 蛋白质：2.8 g 
  • 脂肪：4.3 g
  • 1/6包（25 g）=1份五谷+1份脂肪

9.M&S 轻盐味皮塔饼脆片

  • 热量：118 kcal
  • 碳水化合物：17.4 g 
  • 蛋白质：2.7 g
  • 脂肪：4.1 g
  • 1/6包（25 g）=1份五谷+1份脂肪

10.Santa Maria 芝士墨西哥粟米片

  • 热量：116 kcal
  • 碳水化合物：15.8 g
  • 蛋白质：1.6 g
  • 脂肪：5 g
  • 15块（25 g）=1份五谷+1份脂肪

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低脂蘸酱

1.M&S 墨西哥式红蕃茄莎莎酱

  • 热量：20.5 kcal（2汤匙）
  • 碳水化合物：3.2 g 
  • 蛋白质：0.4 g 
  • 脂肪：0.6 g 
  • 少于2汤匙不用换算

2.M&S 香烤红椒番茄开胃酱

  • 热量：27.6 kcal（2汤匙）
  • 碳水化合物：1.4 g 
  • 蛋白质：0.6 g 
  • 脂肪：1.9 g 
  • 2汤匙=0.5份脂肪（*每汤匙等于约15 g）

3.Doritos Dip 原味莎莎酱

  • 热量：34 kcal
  • 碳水化合物：5.9 g 
  • 蛋白质：1.3 g 
  • 脂肪：0.2 g 
  • 1小杯=0.5份蔬菜

4.Doritos Dip 辣味莎莎酱

  • 热量：39 kcal
  • 碳水化合物：6.4 g 
  • 蛋白质：1.5 g 
  • 脂肪：0.4 g 
  • 1小杯=0.5份蔬菜

无酒精无糖调酒

1.SUNTORY无酒精无糖 巨峰提子水果鸡尾酒

  • 热量：0 kcal
  • 碳水化合物：1.1 g 
  • 蛋白质：0 g 
  • 脂肪：0 g 
  • 毋需换算

2.TOPVALU无酒精 乳酸风味碳酸饮料

  • 热量：11 kcal
  • 碳水化合物：3.2 g 
  • 蛋白质：0 g 
  • 脂肪：0 g 
  • 毋需换算

3.ASAHI朝日柚子味 无酒精啤酒

  • 热量：0 kcal
  • 碳水化合物：7.8 g 
  • 蛋白质：0 g 
  • 脂肪：0 g 
  • 毋需换算

4.KIRIN麒麟绿罐 无酒精啤酒

  • 热量：24.5 kcal
  • 碳水化合物：6 g 
  • 蛋白质：0.4 g 
  • 脂肪：0 g 
  • 毋需换算

5.柠檬堂无糖调制酒 柠檬西柚风味

  • 热量：0 kcal
  • 碳水化合物：2.5 g 
  • 蛋白质：0 g 
  • 脂肪：0 g 
  • 毋需换算 

6.三得利青提味 无糖无酒精梳打酒

  • 热量：0 kcal
  • 碳水化合物：2.5 g 
  • 蛋白质：0 g 
  • 脂肪：0 g 
  • 毋需换算

除了选择低脂零食，「尚营坊」营养师团队亦提醒大家，在睇波食宵夜时紧记以下3大黄金法则，食得放心：

  1. 每次只取出进食的份量，千万不要整包食。
  2. 尽量选择低脂版本，热量直接大幅减少。
  3. 饮品一定要选择无糖版本，不要被液体热量暗中偷袭。

资料来源：「尚营坊」

延伸阅读：医生推荐4款健康零食饱住瘦 适量进食稳血糖/护心血管

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