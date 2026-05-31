外国爆红「愤怒健身」！有助发泄失业失恋负能量 专家警告：小心有1个反效果

香港人生活与工作压力之大全球闻名，长期面对沉重负担，不少人在发火或崩溃边缘时，都会想大喊或狂奔以作发泄。近来，美国及英国等地掀起一股「愤怒健身（Rage workouts）」的风潮，提倡透过拳击沙包、甩战绳、砸车胎等高强度间歇训练（HIIT），将体内的愤怒、挫折与压力转化为运动能量。

负面情绪变运动燃料？

外国传媒报导，美国有健身房专门开设了「愤怒室高强度间歇训练（Rage Room HIIT）」课程。学员在课堂上会利用药球、鼓棒、战绳、沙包甚至战锤等器材，进行一系列挥击与重摔的动作，借此训练肩膀、背部及核心肌群。这种心肺训练强度极高，不少学员坦言上课前满肚怨气，下课后却感到整个人轻松不少。英国亦有俱乐部推出类似的「女性愤怒（Feminine Rage）」课程，将垫上运动、拳击与大喊、流泪相结合，让经历失业或生活低潮的学员，在一个安全的空间内集体释放情绪，彼此拥抱支持。

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专家揭愤怒健身有一个缺点：忽略真正心理问题

美国纽约临床心理学家 Ernesto Lira de la Rosa 指出，将负面情绪宣泄在运动中，从公共卫生与心理学角度来看，确实有其积极作用，但同时亦存在盲点：高强度运动能刺激大脑分泌安多酚，对于精神长期处于极度紧绷、或是无法单靠言语表达内心压力的港人而言，这是一个极佳的「情绪出口」，能快速调剂心理状态，作为心理治疗以外的辅助纾压方式。

不过专家提醒，激烈活动绝不应成为处理情绪的唯一手段。若市民每次遇到挫折都只靠疯狂做运动来麻痺自己，可能代表他正在逃避自我感受，而没有真正去找出压力的根源并加以解决。

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专家建议：自行尝试3大步骤

如果香港市民也想将负面情绪化为动力，在日常健身时尝试这种方法，专家建议必须做好以下三个步骤，避免宣泄变成另一种失控：

步骤一：运动前先辨识情绪种类

在开始大力砸球或拳击前，应先静下来辨识自己当下的真实情感。究竟是纯粹的愤怒、悲伤，还是工作压力过大导致的无所适从，了解源头才能更好地对症下药。

步骤二：建立专属激励音乐清单

确认情绪后，可建立一张能激励自我、节奏强烈的音乐播放清单，配合深蹲、掌上压（伏地挺身）、战绳或其他自重训练来进入状态，让身体节奏与情绪同步释放。

步骤三：必须严格设定时间限制

进行「愤怒健身」时必须设有时限，专家建议进行 10 至 15 分钟后就必须停下来，重新审视自己的情绪状态。此举能确保运动过程保持理智，防止情绪在高度亢奋下失控。

资料来源： 健康医疗网

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