跑鞋要点拣？专家教5大买鞋重点 防膝盖髋部受伤 水泡/脚趾麻木是警号？
更新时间：13:13 2026-05-15 HKT
发布时间：13:13 2026-05-15 HKT
发布时间：13:13 2026-05-15 HKT
跑步是最普及的运动之一，但要跑得舒服又有效，最关键是要有一双合适的跑鞋。穿对鞋子，不仅能提升跑步表现，更可大大减低受伤风险，穿著不合脚的跑鞋，分分钟引致脚痛膝痛，甚至影响训练进度。
跑鞋要点拣？2种常见足型对应不同跑鞋
日媒报道，美国专业跑鞋零售商Road Runner Sports销售总监Jessica Lyons-Quirk指出，一双不合脚的跑鞋，不仅会增加脚部受伤风险，跑步时膝盖和髋关节亦可能出现不适。「很多人不单不知道自己的真实尺码，更分不清自己的脚属于中性还是需要稳定型，结果多年来承受不必要的伤痛。」穿对适合自己脚型的跑鞋，能有效预防受伤，让你持续达成训练目标。
根据跑者的足部活动模式，主要分为2类：
中性跑者（Neutral）
推蹬时身体自然向前，体重均匀分布，足部能有效吸收地面冲击，不会过度向内或向外倾斜。
稳定需求跑者（Stability）
推蹬时足部过度向内倾侧，著地时足弓塌陷、脚踝过度内旋，容易导致跑步姿势不稳。
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如何判断跑鞋是否合脚？
Lyons-Quirk指出，合脚及不合脚会有以下迹象
合脚的迹象
- 最长的脚趾与鞋尖之间，约留一个拇指宽度的空间
- 脚掌最宽处没有压迫或摩擦感
- 脚跟稳定贴服，不会滑动
- 脚趾能够自然张开
- 足弓获得舒适而稳固的支撑
不合脚的警号
- 跑步后脚部出现水泡、发热或厚茧
- 脚趾麻木或刺痛
- 跑步时或跑步后脚、脚踝、膝盖、髋部疼痛
- 脚趾顶到鞋头，指甲变黑
- 跑步时感觉不稳，容易晃动
专业足部测量每2年一次 店内选鞋小技巧
最可靠的方法是到专业跑鞋店，让店员为你测量。此外，选择设有完善退货政策的商店或品牌，便可穿着新鞋在家内以轻松的速度实际试跑。以下情况建议寻求专业测量：
- 刚开始跑步的新手
- 体重有明显变化
- 出现不明原因的疼痛
- 伤后重返跑步
【同场加映】
由于脚型会随时间变化，建议每1至2年重新测量一次。店内选鞋小技巧：
1. 下午或傍晚试鞋
脚部经过一天活动会自然轻微肿胀，此时试穿能确保鞋子适应脚部胀大。
2. 带上旧跑鞋
店员可从鞋底磨损情况，分析你的跑步习惯与步态。
3. 穿着跑步用的袜子
袜子厚度直接影响合脚感，切勿穿厚薄不同的袜子试鞋。
4. 试穿后小跑一段
多数专业店家都容许在店内短距离试跑，亲身感受鞋子的反应与舒适度。
资料来源：lifehacker
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