单脚都算运动？专家大推「单脚抬腿操」每日单脚1分钟 肌力平衡力同步升级

「与其只靠走路，不如每天花1分钟做这个温和动作。」有医生推荐一套极简易的「单脚抬腿操」，只需将一脚轻轻抬高5cm，维持30秒至1分钟，便能有效锻炼核心肌群、提升平衡感，甚至预防骨质疏松。这套动作温和不费力，却能带来超越健走的肌力强化效果，尤其适合长者或久坐一族。

5cm微抬脚 启动全身肌肉

不少人怀疑「单脚5cm，真的算运动吗」，日本整形外科医生中山润一解释，这套体操的重点不在于抬腿高度，而在于「单脚站立」所产生的负荷。当一脚离地，轴心脚的小腿、膝盖周边肌肉、大腿以至臀部肌肉都同时收缩，维持身体稳定；腹部核心肌群也会自然参与，连带改善姿势与走路流畅度。

做法非常简单：

背部挺直，双脚打开与肩同宽，膝盖微弯，双臂自然下垂，轻轻收腹。 抬起右脚，脚尖离地约5cm。若感到不稳，可用手轻扶墙壁、桌边或扶手。 保持此姿势30秒至1分钟，保持自然呼吸，然后换脚。

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持续比强度重要 每天2分钟就够

官方数据显示，能够维持单脚抬举10秒的人，走路速度每秒可加快，这代表「快缩肌」变强了，跌倒时更能即时稳住身体。

刚开始若觉得1分钟太长，可从30秒做起，左右脚合计约2分钟即足够。标准是一日进行2组，若能早、中、晚各做一次效果更佳。医生强调：「持续进行才是关键，绝对不要勉强。」

三个进阶版 肌力平衡力同步升级

当习惯基本动作后，可循序渐进尝试以下进阶版，进一步提升肌力和平衡感。

进阶1：摆动单脚

动作：在单脚抬高的姿势下，将抬起的脚轻轻前后摆动，目标每侧30秒。

功效：此举能增加轴心脚负荷，更有效锻炼臀肌，并提升动态平衡。

进阶2：闭上眼睛

动作：闭眼进行单脚抬举。失去视觉辅助后，平衡难度大增，时间可缩短至每侧30秒。

功效：适合训练空间感知与防跌能力。

注意：有眩晕或正在服用影响平衡药物者切勿尝试。

进阶3：转动头部

动作：单脚站立时，缓缓左右转动头部，像环顾四周一样。每侧只需10至15秒。

功效：此动作会使全身不稳定，从而启动核心肌群维持姿势。

注意：颈椎不适或易眩晕者请避免。

资料来源：President Online

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