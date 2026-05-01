日本研究：下厨能预防失智症！购买食材、控制火候过程等同「大脑做Gym」

在香港，不论是茶餐厅还是外送平台都极为方便，使都市人逐渐远离厨房。原来下厨的意义远不止于吃得健康！日本一项最新研究发现，每周只需下厨一次，便能显著降低患上失智症（认知障碍症）的风险，对于平日鲜少做菜的人士而言，其保护效果更惊人！

研究：下厨降低失智风险降30%

由日本东京医科齿科大学与千叶大学团队共同进行的研究，发表于《Journal of Epidemiology & Community Health》期刊。研究指出，每周至少下厨一次的长者，罹患失智症的风险可降低达30%。对于那些烹饪经验较少的长者而言，风险降幅甚至高达70%。

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失智风险男性长者降23% 女性降27%

该研究对10,978名65岁以上的长者进行了长达6年的追踪。研究人员透过问卷调查受试者每周煮饭的频率，以及其烹饪能力（包括从切水果到处理复杂炖菜等技能）。结果显示，每周至少自煮一次的男性长者，失智风险降低了23%；女性则降低了27%。这证实了透过持续「动脑与动手」，能有效延缓认知退化。

研究：下厨降低失智风险降30%

本质如同帮大脑做Gym

神经科医师郑淳予指出，自煮其实是训练大脑的绝佳时机。从「规划菜单」决定食材，到「购买食材」时的记忆与抉择，再到烹调时需要「控制火候与时间」以同时处理多项工序，这些行为都在全方位锻炼大脑。这是一项结合了记忆力、专注力与手眼协调的综合训练。除了保护大脑，自煮亦能确保饮食健康，减少摄取加工食品，对肠道与脑部健康均有裨益。郑医师提醒大众，切勿轻视生活中看似简单的琐事。除了下厨，整理家务或与朋友社交聊天，本质上都是大脑的「日常健身」。在依赖外卖的快节奏生活中，偶尔回归厨房，或许是成本最低且最有效的抗衰老良药。

资料来源：《Journal of Epidemiology & Community Health》

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