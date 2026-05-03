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瞓住都可以瘦腰！日本爆红「零汗消脂法」每日练10分钟腰围激减5cm

减肥运动
更新时间：19:01 2026-05-03 HKT
发布时间：19:01 2026-05-03 HKT

上班族每天朝九晚五工作，下班已经很累没有时间做运动。有健身YouTube频道分享一套「零汗消脂法」，每天只需10分钟，不流汗就能有效瘦腰围、改善便秘与水肿问题，而且在家都能做，十分方便，特别适合更前后期代谢下降的女性以及膝盖不适、无法进行跑跳的人。

每日练10分钟腰围减5cm！ 日本爆红「零汗消脂法」

日本健身YouTube频道「Muscle Watching」拍摄了一系列更年期女性的塑身运动，其中一个「更年期躺瘦法」，特别针对代谢下降、腹部脂肪容易堆积的更年期女性设计。每日只需10分钟，腰围成功减5厘米。这套方法的核心并非复杂的动作，而是呼吸节奏。只要呼吸配合核心用力，躺著也能燃脂。

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频道指，透过鼻子吸气、嘴巴吐气，在吐气时带动核心出力、吸气时回到原位，能自然唤醒深层核心与骨盆周围肌群。这种慢节奏运动对于代谢下降、脂肪容易堆积在腹部的人特别有用，可配合以下４个训练动作：

４个「零汗消脂法」训练动作

  1. 臀桥训练：平躺后双脚踩地，呼气时慢慢抬起臀部，吸气再缓慢放下，过程中夹紧臀部、避免用腰出力。这个动作能刺激臀部与大腿后侧肌群，促进下半身循环，对久坐族与水肿问题特别有帮助。
  2. 抬腿核心训练：呼气时将双腿慢慢抬起成90度，保持身体不动，腿部左右摆动，全程维持核心出力。这个动作能精准刺激下腹与深层核心，对改善小腹凸出特别有效，同时促进肠道蠕动，缓解便秘问题。
  3. 单脚臀桥＋开腿训练：进阶动作可加入单脚臀桥，加强臀部与腿部稳定度；开腿动作则针对大腿内侧，透过呼气出力回收，改善内侧肌肉松弛的问题。
  4. 触踝式核心运动：平躺、双脚踩地，打开至膊头宽度，保持腹部收紧，腿部左右摆动。这动作能针对侧腹线条，帮助腰部更立体。

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「零汗消脂法」的４个训练动作全程可在瑜珈垫或床上完成，这套方法特别适合以下几种人：

  • 更年期前后，代谢下降的女性
  • 膝盖不适、无法进行跑跳运动者
  • 久坐办公、下半身水肿者
  • 产后腹部松弛的妈妈

资料来源：YouTube频道「Muscle Watching」

延伸阅读：增肌减脂居家运动推介！超慢跑3大秘诀护腰又护膝 3招弹力带训练提升肌力

3大秘诀

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