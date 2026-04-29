健身人士恩物 食鸡胸比维他命更抗疲劳？营养师公开3大黄金煮法

近年在全民Keep Fit热潮下，不少健身人士或追求体态美的人士，每日餐单都离不开鸡胸肉。除了为了摄取高蛋白质以增肌减脂外，鸡胸肉其实还隐藏著极强的抗疲劳功效。研究发现，食鸡胸肉不仅提升体力，更是保护神经系统的天然屏障。

清蒸、快炒锁住营养

鸡胸肉如何烹调才能保留最多营养，台湾云林基督教医院营养室主任林旻桦指出，「清蒸」或「快炒」是最佳选择。建议采用低温、短时间（约10至15分钟）处理方式，此做法最能完整保留咪唑二肽与蛋白质的结构，避免营养因高温过度流失。

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控制水煮时间

若选择「水煮」或「炖煮」，林旻桦营养师建议应在水滚后放入煮2至3分钟即捞出，避免持续加热超过 30 分钟，否则营养会过度释放至汤汁中。如果煮得太久，建议连同汤汁一起饮用才能全效吸收。此外，采用「中火煎烤」时应快速煎熟，严禁长时间烤焦或高温油炸，并建议搭配蔬菜增加抗氧化保护。

持续2周助体力提升

日本一项抗疲劳人体研究证实，在23种抗疲劳成分中，包含B群在内的19种成分竟被判定效果有限，仅咪唑二肽、辅酶Q10与柠檬酸效果最为显著。100克生鸡胸肉含有高达1200毫克的咪唑二肽，远超过火鸡肉与深海鱼类。一般人每天只需食用100克鸡胸肉（约1片即食鸡胸肉），持续2周就能明显感觉体力提升。

林旻桦营养师解释，咪唑二肽的运作机制非常独特，它能模拟候鸟连续飞行9天不休息的原理。咪唑二肽能直接中和体内的活性氧自由基，避免其造成细胞氧化与损害DNA。其机制为预防性清除而非事后修复，且具备穿透血脑屏障的特性。这意味著它能保护自律神经中枢免受压力诱发的氧化损伤。研究显示，此成分还能预防神经退化、预防认知缺陷与忧郁症。

鸡胸肉的摄取量应视体况调整。对于需要术前营养支持的人士，建议每日1片以符合蛋白质需求。若是需要限制蛋白质的肾病患者，则建议改喝「鸡汤」或「鸡精」，鸡肉抗疲劳成分的温度稳定性，让它煮过后有效作用也不会消失，可溶于水，透过水溶性萃取同样能摄取到提神所需的成分。

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搭配「1物品」效果加乘

在抗疲劳策略上，林旻桦营养师建议，辅酶Q10适合30岁后感到「慢性没电」或是长跑运动员，而柠檬酸则适合运动后想加速代谢乳酸的人。将鸡胸肉搭配柠檬水饮用，能透过互补的能量代谢路径，达到全方位的活力支持。只要掌握正确的低温快煮法，鸡胸肉不仅是 Keep Fit 的必然选择，更是对抗疲劳最强大的健康后盾。

资料来源：注册营养师谭乐廷