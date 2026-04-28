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医生揭降血压方程式 做运动都要「分期付款？」每星期要达到呢个次数！

减肥运动
更新时间：18:00 2026-04-28 HKT
发布时间：18:00 2026-04-28 HKT

平时买名牌或者供楼，大家或者都钟意「分期付款」，但原来要降血压，做运动都要学识「分期付款」先至健康！虽然规律运动是控制高血压的核心策略，但到底将运动总量以「分期付款」或是「一次付清」方式完成，哪种对降血压更佳？

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吴易澄医师引用《SJMSS》（北欧运动医学与科学期刊）于2026年发表的一项随机临床试验。该研究针对 98名50至80岁的高血压患者进行为期12周的观察，参加者皆为近3个月未进行结构化运动，且「可使用最多3类降压药物」的族群。

参加者实测长时2次VS短时4次」效益

研究将参加者分为两组，在「总训练量」与「运动强度」完全一致的前提下进行测试：

  • CT2 组： 每周2次高时数的有氧加阻力合并训练。

  • CT4 组： 每周4次相同类型的短时数训练。

训练地点多在户外跑道或居家进行。流程采用「先阻力、后有氧」模式，先完成徒手肌力训练，再接续快走或慢跑，并在12周内循序渐进增加负担。

数据显示，每周运动4次（CT4 组）的患者，收缩压平均下降 4mmHg，且超过半数人达到临床显著降幅。最令人惊喜的是，该组的心肺功能（最大摄氧量）显著提升了8%，有效降低心血管死亡风险。

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「分期运动」好处：身体生理压力减轻

吴医师指出「分期运动」有两大优势：首先是频繁赚取「降压利息」，每次运动后的自然降压效果（PEH）累积起来更显著；其次是降低单次疲劳感，令身体生理压力减轻，心理上也更容易持之以恒。

医生建议每周运动4次 在家都做得到！

想降压不一定要去健身房，医师建议每周运动4次，目标累计150分钟中等强度运动：

  • 运动内容： 先做阻力训练（如徒手深蹲、掌上压、单脚平衡、踮脚尖），再接续有氧运动（快走或慢跑）。

  • 强度： 运动时应感到心跳加快、微喘（自觉用力程度 4-6 分，以1-10分评量）。

延伸阅读：想心脏越老越强？研究揭长者做增肌运动可强心 每周做几次最有效？

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