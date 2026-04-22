打工仔无1.4万买贵椅？专家教3动作救腰颈：姿势与习惯最重要

立法会议员江旻憓被揭花费1.4万元购入一张挪威名椅，引起全城热话。据知，该人体工学动态座椅以仿马鞍设计闻名、可助呼吸及血液循环，绝对是打工仔的「Dream Chair」！然而，并非人人有能力负担昂贵名椅。专家指，预防办公室痛症的关键是正确姿势、动态工作习惯及针对性的伸展运动。即使坐普通椅子，只要掌握以下方法，同样能保护颈椎腰椎。

办公室工作易致腰背痛 3大因素诱发痛症

物理治疗师程钧筵博士曾向《星岛头条》分享了在办公室工作时常见的颈椎或腰椎椎间盘突出而导致的疼痛、预防方法等，解说不良姿势如何影响身体健康及可能引发的问题，以及可采取的动作来改善与缓解肌肉疲劳。以下是一些常见的不良姿势：

【同场加映】办公室工作易致腰背痛 专家教3大伸展动作纾缓 做数分钟即有效！

1. 长期姿势不良

颈椎：长时间低头使用电脑或手机，颈椎前倾增加椎间盘压力，导致纤维环破损风险增加。

腰椎：久坐驼背使腰椎后凸，促使椎间盘向后突出，压迫神经根。

2. 长期缺乏活动

办公室缺乏活动导致脊椎周边肌肉萎缩、椎间盘失去承托力

血液循环差，加速椎间盘脱水

3. 重复性动作压力

频繁转身取物、搬运文件等动作，若姿势不正确（如扭腰搬重物），可能加重对椎间盘的压力

3大伸展动作纾缓 在办公室也可做

1. 「神经滑动术」缓解麻痹

步骤（上肢）：坐直后将手臂伸直，掌心朝前，手指朝后，头部缓慢转向对侧，直到感觉轻微拉扯，维持10秒后放松，重复5次。

作用：改善颈神经根滑动性，减轻神经的张力。

神经滑动术：坐直后将手臂伸直，掌心朝前，手指朝后，头部缓慢转向对侧。（物理治疗师程钧筵提供）

2. 「骨盆时钟」放松腰椎

步骤：站姿下想像骨盆为时钟，缓慢前后左右倾斜（如12点→6点→3点→9点方向），每个位置停留3秒，重复5圈。

作用：活化腰椎周边肌肉，促进椎间隙营养交换。

「骨盆时钟」放松腰椎：站姿下想像骨盆为时钟，缓慢把骨盘前后左右倾斜（如12点→6点→3点→9点方向），每个位置停留3秒，重复5圈。（物理治疗师程钧筵提供）

3. 「腰椎减压微运动」

步骤：坐直后双手抓住椅缘，轻轻将身体向上拉提（臀部微离椅面），维持5秒后放松，重复10次。

作用：短暂释放椎间盘压力，促进脊椎间隙血液循环。

腰椎减压微运动：坐直后双手抓住椅缘。（物理治疗师程钧筵提供）

腰椎减压微运动：轻轻将身体向上拉提（臀部微离椅面），维持5秒后放松，重复10次。（物理治疗师程钧筵提供）

如何确保工作姿势正确？

要改善办公室工作中的脊椎健康问题，正确的坐姿和站姿至关重要。以下是正确姿势的几个标准：

1. 维持脊椎中立姿势

颈椎：萤幕调整至视线水平，避免低头；使用手机支架减少颈部前倾。

腰椎：选择具腰部支撑的椅子，必要时加装腰靠，保持腰椎自然前凸曲线。

2. 动态工作模式

每30分钟起身活动，进行「猫驼式伸展」（手撑桌缘，交替拱背与塌腰），松解脊椎压力。

3. 强化脊椎稳定肌群

颈椎：每日练习「收下巴运动」（坐直后水平内缩下巴，维持5秒，重复10次），强化深层颈肌。

腰椎：练习「鸟狗式」（四足跪姿，对侧手脚伸直维持10秒），增强核心与背部肌群。

4. 避免脊椎过度负荷

搬运重物时采用「推」而非「拉」的动作，减少腰椎扭转；使用升降桌减少久坐时间。

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透过以上方法，毋须坐即贵座椅也有望减轻职场上的颈椎或腰椎健康问题。

资料来源：物理治疗师程钧筵博士

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