站姿不良/常背单肩袋致体重增加？专家揭5大致肥机制 每日练习6招矫正脊椎骨盆提升代谢

寒背、翘脚、背单肩袋等看似无伤大雅的日常坏习惯，可能正在不知不觉间让身体变成「易肥体质」。有医生指出，姿势不正导致身体歪斜，会降低基础代谢，体重也因而有增无减。相反，透过修正日常坏习惯，改善各部位的错位，有助提升脂肪燃烧效率。

拆解姿势不正6大致肥机制

根据日媒《otonanswer》报道，日本综合内科医生菊池真大从多个生理学角度，详细解释了不良姿势如何一步步引致肥胖：

1. 肌肉骨骼系统：肌肉失衡，基础代谢下降

姿势歪斜会令用以维持身体直立的「抗重力肌」活动失衡。本应发力的核心肌群（如臀大肌、腹横肌）变得懒散，而其他肌肉（如腰肌、竖脊肌）则过度活跃，导致肌肉活动效率显著下降。由于肌肉占人体基础代谢约20%，这种不对称的活动模式，会直接降低全身的能量消耗。

2. 呼吸生理：胸腔受限，脂肪燃烧效率降低

寒背及「圆肩」会限制胸廓的正常扩张，使横膈膜的活动幅度减少，导致呼吸变浅。浅层呼吸会降低身体摄取氧气的效率，从而影响线粒体将脂肪转化为能量的过程（β-氧化），脂肪的燃烧效率也会被拖慢。

3. 自律神经：压力荷尔蒙增加，代谢失衡

持续的浅层呼吸，会令身体长期处于「交感神经」主导的紧张状态，促使压力荷尔蒙皮质醇分泌增加，继而引发一连串「代谢失衡」的连锁反应：促进内脏脂肪积聚、降低胰岛素敏感度、增加食欲及降低睡眠质素，最终形成易肥体质。

4. 血液与淋巴循环：循环受阻，局部脂肪积聚

盆骨后倾、寒背等不良姿势，会阻碍下肢血液回流心脏，引致水肿及手脚冰冷。在温度较低的身体组织中，脂肪分解酵素的活性会下降，令皮下脂肪代谢变得迟缓，形成大腿、臀部等局部脂肪积聚。

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5. 内脏功能：内脏下垂，肠道环境恶化

不正确的盆骨位置会影响内脏，特别是盆骨后倾，可能导致肠道蠕动减慢，引发便秘、胀气等问题。肠道菌群一旦失衡，会增加体内引发炎症的物质，并可能导致身体过度吸收本应排走的能量，加剧肥胖。

6. 行为医学：容易疲劳，日常活动量减少

不良姿势会降低动作效率，令人在进行相同活动时更容易感到疲倦，从而不自觉地减少步行、避免走楼梯，甚至难以持续运动，日常活动量的直线下降，直接导致总热量消耗减少，最终变成体重增加的结果。

运动前先矫正姿势 避免「代偿动作」越练越伤

菊池医生警告，若在身体歪斜的状态下进行运动，非但无法有效锻炼目标肌肉，反而会因「代偿动作」，即由周边肌肉代替发力，而令身体歪斜问题恶化，甚至增加受伤风险。正确的骨骼排列，是提升运动效果及安全性的先决条件。

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改善盆骨脊椎歪斜6大关键

菊池医生提醒，要有效改善身体歪斜，应从根本著手，而非单纯「头痛医头」。建议可从以下6个方面入手：

改善身体歪斜6大关键

改善身体歪斜6大关键：

调整呼吸： 透过腹式呼吸，重新启动横膈膜，改善胸廓活动度。

放松髋关节： 伸展过度紧张的髋关节周边肌肉，让骨盆回归中立位置。

增加胸椎活动度： 进行适度的胸椎伸展、旋转动作，以改善寒背及圆肩。

重设足底重心： 练习用脚跟、大拇指球、小拇指球「三点」均匀站立。

修正日常坏习惯： 戒除侧重站立、单边揹袋、托腮坐等动作。

持续轻量运动： 透过散步、简单肌力训练等，建立不易疲劳的身体，打破「疲劳→活动减少→加剧歪斜」的恶性循环。

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他提醒，切勿强行「用力」挺直身体或过度伸展，这些行为会加剧肌肉紧张，只会适得其反；深蹲、弓箭步等需要前后张开双腿并降低臀部的动作，也容易造成左右两侧力量不平衡，加剧身体歪斜的问题。身体不正通常是由长年不良习惯累积造成的。因此，改善高低肩、盆骨歪斜、脊椎侧弯，也应该循序渐进，由深呼吸及调整日常微细动作开始，逐步重建身体的平衡。

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