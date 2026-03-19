15款汤卡路里大比拼 清炖牛肉汤竟比酸辣汤更肥？营养师教健康饮汤4大贴士

不少人吃饭都喜欢喝一碗热汤，看似清淡的汤品未必健康低卡，小心随时堕入致肥陷阱！有营养师列出15款常见汤品的卡路里，其中清炖牛肉汤热量竟然比酸辣汤更高。她也教4大健康饮汤贴士，加入3食材更可减缓血糖上升。

15款汤卡路里大比拼 清炖牛肉汤竟比酸辣汤更肥？

营养师高敏敏在Facebook专页发文列出15款常见汤品的热量排行榜，大家可作参考：

15款汤卡路里大比拼

15款汤卡路里大比拼

15款汤卡路里大比拼

15款汤卡路里大比拼 （约1人份量计算）：

1.麻油鸡汤

热量：450 kcal

以高油份及滋补食材闻名，尤其适合冬天进补，但热量惊人，建议浅尝即止。

2.肉燥汤

热量：420 kcal

主要以绞肉及大量油脂为基底，热量主要源于油脂与肉类。

3.四神汤

热量：380 kcal

属于药膳汤水，加上内脏类食材，虽然营养丰富，但热量亦不容小觑。

4.酥皮浓汤

热量：375 kcal

热量几乎全部来自上方的酥皮，是油份与面粉炸弹。

5.十全排骨汤

热量：365 kcal

是常见的中药补汤，因汤底浓郁且肉量十足，热量相对较高。

6.萝卜排骨酥

热量：335 kcal

带油的排骨，加上食材经油炸处理，令热量大增。

7.马鲛鱼羹

热量：315 kcal

炸过的马鲛鱼块，配上勾芡的羹汤，是不少人的至爱，但应适可而止。

8.鲜鱼羹

热量：235 kcal

相对清淡的选择，鱼肉未经油炸，但仍需注意勾芡所带来的热量。

9.清炖牛肉汤

热量：211 kcal

肉量充足，汤底却没有过多油脂，是牛肉汤中相对清爽的选择。

10.粟米浓汤

热量：190 kcal

虽然名为「浓汤」，但若没有添加酥皮或大量肉类，热量其实不算太高。

11.贡丸汤

热量：185 kcal

丸类属于加工食品，其本身已含有不少脂肪与钠。

12.米粉汤

热量：160 kcal

米粉是主要的热量来源，属淀粉主食，幸好汤底较为清淡。

13.酸辣汤

热量：155 kcal

由勾芡、油份及蛋花等堆叠而成，热量不低，建议少喝或加水稀释。

14.馄饨汤

热量：145 kcal

馄饨皮是淀粉来源，只要配搭清汤，热量便能控制得宜。

15.蚝仔汤

热量：127 kcal

蚝仔属高蛋白、低脂肪的食材，加上汤底清淡，是理想选择。

健康饮汤4大贴士 加入3食材可减缓血糖上升

高敏敏指出，不少人喜欢在家自制薯仔浓汤、南瓜浓汤，认为健康又天然。然而，薯仔、南瓜这类原属低升糖指数的淀粉类食物，一旦打成泥、再经过长时间炖煮，容易转化为高升糖指数的食物。想饮汤饮得健康，她建议谨记以下4大原则：

添加蔬菜，增加膳食纤维：在汤中加入青菜、豆腐、海带等食材，有助减缓血糖上升速度，同时提升饱足感。 减少高钠调味料：应减少使用酱油、乌醋及酸菜等高钠调味料，尽量选择清淡的原味汤底。 避免加工食品：少吃丸子、贡丸、豆皮、卤味类，改为选择鱼片、豆腐、蔬菜等食材。 选择清汤，少选勾芡：勾芡羹汤容易增加热量及身体负担，建议多选择如蚵仔汤、牛肉汤等清汤类型。

她最后提醒，若有血糖问题的人士，建议尽量以原型食物的方式摄取。烹煮汤水时，也应尽量保留食材的块状，减少打成泥的处理，才能避免血糖飙升过快。

资料来源：营养师高敏敏

专家履历：高敏敏

台湾营养师，拥20年临床经验，擅长健康饮食、预防医学和保健食品领域。

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