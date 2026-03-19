15款汤卡路里大比拼 清炖牛肉汤竟比酸辣汤更肥？营养师教健康饮汤4大贴士
更新时间：18:00 2026-03-19 HKT
发布时间：18:00 2026-03-19 HKT
发布时间：18:00 2026-03-19 HKT
不少人吃饭都喜欢喝一碗热汤，看似清淡的汤品未必健康低卡，小心随时堕入致肥陷阱！有营养师列出15款常见汤品的卡路里，其中清炖牛肉汤热量竟然比酸辣汤更高。她也教4大健康饮汤贴士，加入3食材更可减缓血糖上升。
15款汤卡路里大比拼 清炖牛肉汤竟比酸辣汤更肥？
营养师高敏敏在Facebook专页发文列出15款常见汤品的热量排行榜，大家可作参考：
15款汤卡路里大比拼 （约1人份量计算）：
1.麻油鸡汤
- 热量：450 kcal
- 以高油份及滋补食材闻名，尤其适合冬天进补，但热量惊人，建议浅尝即止。
2.肉燥汤
- 热量：420 kcal
- 主要以绞肉及大量油脂为基底，热量主要源于油脂与肉类。
3.四神汤
- 热量：380 kcal
- 属于药膳汤水，加上内脏类食材，虽然营养丰富，但热量亦不容小觑。
4.酥皮浓汤
- 热量：375 kcal
- 热量几乎全部来自上方的酥皮，是油份与面粉炸弹。
5.十全排骨汤
- 热量：365 kcal
- 是常见的中药补汤，因汤底浓郁且肉量十足，热量相对较高。
6.萝卜排骨酥
- 热量：335 kcal
- 带油的排骨，加上食材经油炸处理，令热量大增。
7.马鲛鱼羹
- 热量：315 kcal
- 炸过的马鲛鱼块，配上勾芡的羹汤，是不少人的至爱，但应适可而止。
8.鲜鱼羹
- 热量：235 kcal
- 相对清淡的选择，鱼肉未经油炸，但仍需注意勾芡所带来的热量。
9.清炖牛肉汤
- 热量：211 kcal
- 肉量充足，汤底却没有过多油脂，是牛肉汤中相对清爽的选择。
10.粟米浓汤
- 热量：190 kcal
- 虽然名为「浓汤」，但若没有添加酥皮或大量肉类，热量其实不算太高。
11.贡丸汤
- 热量：185 kcal
- 丸类属于加工食品，其本身已含有不少脂肪与钠。
12.米粉汤
- 热量：160 kcal
- 米粉是主要的热量来源，属淀粉主食，幸好汤底较为清淡。
13.酸辣汤
- 热量：155 kcal
- 由勾芡、油份及蛋花等堆叠而成，热量不低，建议少喝或加水稀释。
14.馄饨汤
- 热量：145 kcal
- 馄饨皮是淀粉来源，只要配搭清汤，热量便能控制得宜。
15.蚝仔汤
- 热量：127 kcal
- 蚝仔属高蛋白、低脂肪的食材，加上汤底清淡，是理想选择。
健康饮汤4大贴士 加入3食材可减缓血糖上升
高敏敏指出，不少人喜欢在家自制薯仔浓汤、南瓜浓汤，认为健康又天然。然而，薯仔、南瓜这类原属低升糖指数的淀粉类食物，一旦打成泥、再经过长时间炖煮，容易转化为高升糖指数的食物。想饮汤饮得健康，她建议谨记以下4大原则：
- 添加蔬菜，增加膳食纤维：在汤中加入青菜、豆腐、海带等食材，有助减缓血糖上升速度，同时提升饱足感。
- 减少高钠调味料：应减少使用酱油、乌醋及酸菜等高钠调味料，尽量选择清淡的原味汤底。
- 避免加工食品：少吃丸子、贡丸、豆皮、卤味类，改为选择鱼片、豆腐、蔬菜等食材。
- 选择清汤，少选勾芡：勾芡羹汤容易增加热量及身体负担，建议多选择如蚵仔汤、牛肉汤等清汤类型。
她最后提醒，若有血糖问题的人士，建议尽量以原型食物的方式摄取。烹煮汤水时，也应尽量保留食材的块状，减少打成泥的处理，才能避免血糖飙升过快。
资料来源：营养师高敏敏
专家履历：高敏敏
台湾营养师，拥20年临床经验，擅长健康饮食、预防医学和保健食品领域。
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