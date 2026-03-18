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NGO轮椅租借服务月租仅100元 用家大赞轮椅新净：真心推介

减肥运动
更新时间：13:17 2026-03-18 HKT
发布时间：13:17 2026-03-18 HKT

轮椅售价不菲，有时不慎意外跌伤或短暂需要使用轮椅，可以考虑轮椅租借服务。有网民在社交网站发贴，指自己到南昌轮椅辅助队租借轮椅，形容手续快，轮椅新净，只需缴付500元按金，首月租金免费，其后每个月租金100元，大赞「真心要推介」。

该名网民在Threads上发贴，指真心要推介，特登去南昌轮椅辅助队到借轮椅，「又快手，部轮椅又新」；费用又平，「一个月免租（按金$500 )，其他每个月先$100」，她补充指现场目测有20至30部可租出。

记者翻查南昌轮椅辅助队资料，是位于南昌的香港轮椅辅助队 (HKWAS)。该会 于1997年由一群热心义工创立，目标是为社会上伤健人士、照顾者及有需要人士提供不同的支援服务，包括助行器具维修服务、短期租借服务、社会工作、教育和社区服务等。

轮椅租借服务

其中租借轮椅服务，对象是所有有需要的人士，收费分为两种：

1. 手推轮椅

按金：500元

租金：100元（每月）

2. 多功能手推轮椅

按金：1000元

租金：250元（每月）

6招筑起「跌倒防线」

长者跌倒绝对可以预防，我们可以透过一些日常细节，为他们筑起安全防线：

除了轮椅外，该会还有其他辅助工具可供租借：

1. 大便椅

按金：500元

租金：100元（每月）

2. 手杖、四脚手叉、穿手拐杖、助行架

按金：100元

租金：20元（每月）

如何租借？

使用者或借用者须在开放时间亲身到中心办理手续。此外，个人使用者或借用者可获一个月免租期，归还轮椅后，须经过 90 天方可再次获得免租期。

资料来源：香港轮椅辅助队 (HKWAS)

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