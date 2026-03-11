杜拜朱古力麻糬超邪恶 一粒等于一碗杨枝甘露 营养师分享减负担吃法

上年因为杜拜朱古力，让开心果甜品热潮席卷全港。不过，一众开心果露、开心果班戟等都不及外皮烟韧、内馅香脆的杜拜朱古力麻糬受欢迎。但这小小一颗麻糬邪恶程度爆表。「Nutri Life」注册营养师李珮璇（Wendy）接受《星岛头条》访问，分享如何减低负担享受这种一口美食。

杜拜朱古力麻糬超邪恶 一粒等于一碗杨枝甘露

韩国不少食店和品牌都加入了杜拜朱古力麻糬战团，纷纷推出自家的产品。李珮璇表示，每间的杜拜朱古力麻糬大小不同，她以当中两款为例子，解构这款人气甜品的营养到底有多可怕。她首先是烘焙店「Golden Brown」推出的杜拜朱古力麻糬，每件60克的热量就有365kcal、脂肪22g、糖16g；另一款来自便利店GS25 自家品牌的产品，份量少一点，每件为50克，热量也有258kcal、脂肪16.6g、糖13.7g。

李珮璇列出两款韩国杜拜朱古力麻糬的营养标签，其中「Golden Brown」推出的产品，每件60克，热量365kcal、脂肪22g、糖16g。

另一款来自便利店GS25 自家品牌的产品，份量少一点，每件为50克，热量也有258kcal、脂肪16.6g、糖13.7g。

如果换算一下，16g糖即相当于3.5粒方糖，其实相当高糖，而365kcal更是接近2碗白饭的卡路里。即使是稍小颗的那款，258kcal的热量已经比起一碗杨枝甘露更高，而杨枝甘露在一众中式糖水中算得上是「肥」的等级。由此可见，如果吃更大颗的杜拜朱古力麻糬，邪恶程度就更高。

李珮璇提醒，如果当成晚餐后甜品吃一整颗，容易血糖飙升，也是致肥陷阱。经常吃高糖食物除了影响血糖控制，亦会令皮肤质素变差。因此一天里最多只能吃一粒，每星期吃不多于3次。如果能够跟与朋友分享，一人品尝半粒就最理想。

