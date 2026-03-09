「拍照只敢躲在最后」238磅女生逆转人生 一年减掉半个自己 告别糖尿病、多囊：不再自卑

内地武汉一位27岁女子曾经因为无数次减肥失败，困在自卑的牢笼，每次拍照都只敢躲在最后，希望缩小自己的身形。一度达到108公斤（约238磅）的体重，随之而来的还有多囊卵巢综合症、二型糖尿病、多年闭经等健康问题。但她作出了一个勇敢的决定，用一年时间，重新改写自己的人生，把被夺走的健康和自信重新掌握在手上。

根据内媒《极目新闻》报道，一次次的减肥失败，终让林女士（化名）的自信心堕入谷底，陷入「越减越颓」的恶性循环。「为了改变，我试过节食、运动，虽然短暂瘦过，但又一次次反弹，人还越来越胖。」与此同时，她的身体亦开始发出严重警号。晚上睡觉开始扯鼻鼾，第二天起身就头晕，整日都感觉昏昏沉沉。

身体不堪重负，让她意识到不能再这样下去，因此下定决心寻求专业的医疗协助。经过详细评估后，医生告知她已属重度肥胖，一系列的代谢性疾病正严重蚕食她的健康，若情况持续，后果将不堪设想。因此，她作出了一个勇敢的决定：减肥手术。

不过，手术只是改变的起点。术后，林女士展现出惊人的自律，严格遵守营养师的饮食指导，坚持运动锻炼身体，用一年时间成功让自己脱胎换骨。她的体重从108公斤，减至54公斤，不多不少，正好减掉了半个自己。就连几乎坏掉的身体机能，也恢复到健康的水平。不只困扰她多年的多囊卵巢综合症已成功逆转，月经回复正常，二型糖尿病亦得到了有效控制，血糖回归平稳。面对镜头，她不再是那个畏缩在人群后方的「小胖妞」，自信宣告：「减重手术，让我的人生得以重启！」

因多囊卵巢症痛失「天生衣架子」身材

与林女士有类似经历的，还有身高1.78米的王女士（化名）。曾经是朋友口中「天生衣架子」的她，体重却在几年间失控飙升至106公斤（约233磅），并确诊多囊卵巢综合症。在妈妈的陪伴下，她也接受了减重手术。

王女士体重在几年间失控飙升至106公斤，并确诊多囊卵巢综合症，接受了减肥手术后，她也十分勤力到健身室锻炼。

手术之后，她开始了「举铁人生」，经常去健身室锻炼，配合自律饮食，把身上的赘肉一点点铲平消去。一年后，体重回落到69kg。虽然还没有回复「衣架子」身形，但重要的是多囊问题已有明显好转。陪伴王女士走过这段减肥路的王妈妈，看著她由自卑变得开朗，都不禁感叹道：「女儿由内到外好像变了第二个人。」

武汉市第八医院肥胖与代谢病诊疗中心熊非医生解释，肥胖与多囊卵巢综合症息息相关，会形成恶性循环。他强调：「肥胖从来不单纯是『不自律』，而是一种需要正视的疾病。多囊亦并非『无解的难题』。」如果无法靠一己之力战胜它时，不妨借助正规医学的帮助，摆脱肥胖、高血糖、内分泌紊乱等困扰，重拾健康和自信。

